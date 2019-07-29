LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının bugün yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları başladı. Lise nakil tercih başvuruları 29 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Başvuruları 5-8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ikinci nakil tercihlerinin sonuçları ise 10 Ağustos'ta belli olacak. Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Peki 2019 LGS lise nakil tercih başvurusu nasıl yapılacak? LGS nakil komisyonu nedir, nasıl başvurulur?
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