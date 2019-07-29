E-Okul VBS sistemi en yoğun günlerini yaşıyor. Lise nakillerinin de başlamasıyla aramalar arttı. Bu bağlamda yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 29 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Başvuruları 5-8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ikinci nakil tercihlerinin sonuçları ise 10 Ağustos'ta belli olacak. Lise boş kontenjanlar ise e-okul sayfasında yer alacak. E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş sağladıktan sonra ise sağ tarafta yer alan "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrencinin sınav sonuçları, sınav günleri, devamsızlık durumu, ödev ve etkinlik durumu gibi pek çok bilgi de sorgulanabilir.