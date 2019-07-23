YKS tercihi nasıl yapılmalı? 2019 YKS tercihi yaparken nelere dikkat etmeli? 23.07.2019 07:26

Üniversite adayları için tercih heyecanı bugün başlıyor. YKS’de ter döken milyonlarca öğrenci puanlarını öğrendi, sıra tercih yapmaya geldi. Peki 2019 YKS tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli? YKS tercihleri nasıl yapılmalı? İşte uzmanlardan YKS tercihi yapacak öğrencilere öneriler…

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite tercih süreci bugün (23 Temmuz'da) başlıyor.



YKS TERCİH SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) tercihleri 23-29 Temmuz'da "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden alınacak.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercihte bulunacak.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar ön lisans programlarını, Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alanlar lisans programlarını tercih edebilecek.



Adaylar, tercih işlemlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile 29 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak gerçekleştirecek. İşlemlerini tamamlayan adaylar, belirlenen süre içerisinde tercihlerinde değişiklik yapabilecek.



YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil.

Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda veya adayın müracaatı halinde yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.



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