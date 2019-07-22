YKS kaç tercih hakkı var 2019? ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucu erişime açıldı. Tercih süreci için geri sayım başladı. Tercih süreci 23 Temmuz tarihinde başlayacak. Tercihleri yapacak öğrenciler puanlar ve okullar hakkındaki araştırmalarını gerçekleştiriyor. 2019-TYT'ye giren adaylardan en az bir puan türünde 150 veya daha fazla TYT puanı alan adaylar, yerleştirmede kullanılacak TYT ve YKS puanlarını da göz önünde tutarak bu kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini İnternet'ten bireysel olarak kendileri yapacaklardır. Peki YKS'de kaç tercih hakkı var? 2019 YKS tercihleri nasıl yapılacak?