Okullar ne zaman açılacak? sorusu son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde, anasınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin okul bilgilerini belirlemiş ve LGS tercih bildirme dönemini tamamlamıştı. Lieye yerleşmeyi bekleyen öğrenciler ve ilk defa okula başlayacak öğrencilerin velileri okulların açılış tarihini araştırıyor. Peki, bu sene okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zamn bitiyor? 2019 yılında ara tatiller ne zaman olacak? İşte 2019-2020 MEB eğitim öğretim takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

İşte 2019-2020 eğitim öğretim yılı ile ilgili tüm detayları...