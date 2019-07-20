YKS tercih dönemi ne zaman başlayacak? Geçtiğimiz günlerde YKS sonuçları açıklanmış fazla zaman geçmeden tercih kılavuzu yayınlanmıştı. Tercihler öncesi üniversitelerin kontenjanları ve taban puanlarını görüntüleyen öğrenciler, tercih takvimini beklemeye başladı. Peki, YKS tercih dönemi ne zaman? 2019 ÖSYM YKS tercihleri nasıl yapılır? Üniversite kayıtları ne zaman? İşte o konu hakkında tüm bilgiler...

YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?

2019 YKS tercih işlemleri 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2019-TYT'de150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını,2019-AYT/YDT'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

YKS TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ