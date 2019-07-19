Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Heyecanla beklenen bursluluk sınavı sonuçları için müjdeli haber geldi. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı takvim ile birlikte, öğrencilerin merak ettiği soruya yanıt verdi. Öte yandan bursların ne zaman verilmeye başlanacağı da gelen bilgiler arasında. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 PYBS İOKBS sonuçlarına nereden bakılır? Burslar ne zaman verilecek? İşte merak edilen soruların yanıtı...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.