MEB 2019: LGS yerleştrme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Lise yerleştirmeye esas nakil ne zaman?

Lise yerleştirme sonuçları heyecanla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrencilerin lise tercihlerini 1-12 Temmuz'da aldı. Şimdi ise sıra tercih sonuçlarında. Tercih sonuçlarını öğrenen öğrencile yerleştirmeye esas nakil işlemlerini takip edecekler. Peki, lise kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? LGS yerleştrme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Lise yerleştirmeye esas nakil ne zaman? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in takvimine göre, 2019 LGS tercihlerinin sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Yerleştirme sonuçları, http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

2018–2019 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.