KPSS puan hesaplama araştırılan konular arasında yerini aldı. KPSS lisans puan hesaplama iyi mi yapılır? Kamu personeli Seçme sınavının ilk oturumu 2019 senesinde 14 Temmuz'da yapıldı. Sınava giren adaylar kaç puan alacaklarını merak ediyorlar. Sonuçlar açıklanmadan önce de tahmini puanlarını hesaplıyorlar. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacaktır. Bu arada 2002 yılından itibaren ÖSYM KPSS lisans sınavı için baraj puanı uygulaması kaldırdı. Adayların tercih yapmaları için herhangi bir puanı aşmaları gerekmiyor. Peki 14 Temmuz KPSS lisans sınavı puan hesaplama nasıl yapılır, kaç net kaç puan eder işte cevaplar