Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 15.07.2019 09:24
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 09:24

sınavında ? KPSS lisans soruları: KPSS , ?

lisans soruları: , ? KPSS sınavında ? Memur olmak isteyen vatandaşlar, tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavına giriyorlar. Sınavda her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

KPSS puan hesaplama araştırılan konular arasında yerini aldı. KPSS lisans puan hesaplama iyi mi yapılır? Kamu personeli Seçme sınavının ilk oturumu 2019 senesinde 14 Temmuz'da yapıldı. Sınava giren adaylar kaç puan alacaklarını merak ediyorlar. Sonuçlar açıklanmadan önce de tahmini puanlarını hesaplıyorlar. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacaktır. Bu arada 2002 yılından itibaren ÖSYM KPSS lisans sınavı için baraj puanı uygulaması kaldırdı. Adayların tercih yapmaları için herhangi bir puanı aşmaları gerekmiyor. Peki 14 Temmuz KPSS lisans sınavı puan hesaplama nasıl yapılır, kaç net kaç puan eder işte cevaplar

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriKPSS sınavında baraj puanı var mı? 14 Temmuz KPSS lisans soruları: KPSS puan hesaplama nasıl yapılır, kaç net kaç puan?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri