KPSS 2019 sorusu Amerikan armudu nedir? Amerikan armudu hangi meyvedir sorusuna 2019 KPSS lisans sınavına giren adaylar yanıt arıyor. KPSS'nin bu sene şaşırtan sorusu Amerikan armudu oldu. Peki, Amerikan armudu nedir? Amerikan Armudu halk arasında avokado olarak da bilinmektedir. Anavatanı Orta Amerika'dır. Orta Amerika'da yapılan bazı arkeolojik araştırmalar avokadonun 8000 yıldan beri tarımının yapıldığını göstermektedir. Bu arada sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
14 Temmuz KPSS soruları: Amerikan armudu nedir? KPSS sorusu Amerikan armudu hangi meyvedir?
14 Temmuz KPSS soruları oldukça merak ediliyor. KPSS soruları içinde bir tanesi var ki adayları şaşırttı. Amerikan armudu nedir sorusu oldukça ilgi çekti. Amerikan armudu nedir? KPSS sorusu Amerikan armudunun hangi meyve olduğuna ilişkin araştırmalar sürüyor. 2019 KPSS Genel Kültür sorusunda adaylara ilginç bir soru soruldu. Amerikan armudunun hangi meyve olduğu 2019 KPSS'nin yanıtı en çok merak edilen sorusu oldu. Peki, Amerikan armudu nedir? Amerikan armudu ülkemizde avokado olarak da tanınıyor.. İşte 14 Temmuz KPSS soruları ve cevapları
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