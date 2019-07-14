KPSS 2019 sorusu Amerikan armudu nedir? Amerikan armudu hangi meyvedir sorusuna 2019 KPSS lisans sınavına giren adaylar yanıt arıyor. KPSS'nin bu sene şaşırtan sorusu Amerikan armudu oldu. Peki, Amerikan armudu nedir? Amerikan Armudu halk arasında avokado olarak da bilinmektedir. Anavatanı Orta Amerika'dır. Orta Amerika'da yapılan bazı arkeolojik araştırmalar avokadonun 8000 yıldan beri tarımının yapıldığını göstermektedir. Bu arada sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.