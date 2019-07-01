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  • 02.07.2019 08:54
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 08:54

2019 YEP lise okul taban puanları e-okul.meb.gov.tr'de! liseleri, Fen liseleri tam okul listesi!

lise taban tavan puanları sıralaması yüzdelik dilimleri 2019 e-okul.meb.gov.tr! İzmir tam okul listesi. İzmir lise taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri haberimizde. LGS sonuçlarına göre tercih yapan öğrenciler başta İzmir olmak üzere liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. 2019 İzmir YEP lise okul taban puanları İzmir lise taban puanları (Anadolu Liseleri, Fen Liseleri) LGS Yerleştirme Puanları-YEP 2019 MEB'in internet sayfası meb.gov.tr'den öğrenilecek. Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

İzmir Anadolu liseleri, Fen liseleri tam okul listesi!

2019 - 2020 liselerin okul yüzdelik dilimleri ve lise taban puanları belli oluyor. Peki, 2019 liselerin yüzdelik dilimleri kesinlik kazandı mı? İzmir Lise taban puanları açıklandı mı? YEP sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı MEB'den geldi. MEB Yep sonuçları bugün e-okul.meb.gov.tr'de. İşte İzmir'deki liselerin taban puanları ile ilgili tüm bilgiler. 8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir. Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

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HaberlerEğitim Haberleri2019 İzmir YEP lise okul taban puanları e-okul.meb.gov.tr'de! İzmir Anadolu liseleri, Fen liseleri tam okul listesi!
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