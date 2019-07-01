2019 - 2020 liselerin okul yüzdelik dilimleri ve lise taban puanları belli oluyor. Peki, 2019 liselerin yüzdelik dilimleri kesinlik kazandı mı? İzmir Lise taban puanları açıklandı mı? YEP sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı MEB'den geldi. MEB Yep sonuçları bugün e-okul.meb.gov.tr'de. İşte İzmir'deki liselerin taban puanları ile ilgili tüm bilgiler. 8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir. Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.