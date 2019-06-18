LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Liseye geçiş yapabilmek için sınava katıan öğrenciler, sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 Haziran'da uygulanan Liseye Giriş Sınavı'nın sonuç tarihi belli oldu. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2019 LGS tercih takvimi belli oldu mu? İşte konu ile ilgili detaylar...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sonuçlarının takvimini duyurdu. 1 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sınavının sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak.

Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.