LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2019 Liseye Giriş Sınavı (LGS) sonuçları için yüzbinlerce öğrenci heyecan içinde. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre, sonuçlar 24 Haziran'da açıklanacak. Sonuçların açıklanacağı takvimi öğrenen öğrenciler, sonuçların açıklanacağı saati beklemeye başladı. Peki, LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2019 LGS sonuçlarına nereden bakılır? İşte konu ile ilgili detaylar...

LGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

2019 LGS sonuçlaır 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçların saat kaçta açıklanacağı konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak, bir önceki sınavların sonuçlarına bakacak olursak, sonuçların öğle vakitlerinde açıklanması bekleniyor.

LGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.