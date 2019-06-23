Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 24.06.2019 00:24
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 00:34

2019 açıklandı mı? LGS sonuçları nereden açıklanacak? ?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 1 Haziran tarihinde oturumlar halinde gerçekleştirilmişti. Yüz binlerce öğrenci şimdi heyecanla nı beklemeye başladı. Bu nedenle internette öğrenciler LGS hakkında çeşitli araştırmalar yapıyor. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçları nereden açıklanacak? İşte LGS'ye dair merak edilenler...

LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS'nin ne zaman açıklanacağı sınavda büyük emek veren öğrenciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, LGS sonuçları nereden açıklanacak? İşte LGS hakkındaki detaylar...

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

LGS sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan tarihe göre sonuçlar 24 Haziran'da açıklanacak.

LGS SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim Haberleri2019 LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçları nereden açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri