YKS tercih kılavuzu üniversite kontenjanları tıp, diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik açıklandı! YÖK Atlas giriş sayfası. YÖK "Bu yıl üniversitelerin ön lisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için 835 bin 66 kontenjan belirlendi. Öğretmenlik programlarının kontenjanları toplamda yaklaşık yüzde 10 azaltıldı. Öğretmenlik programlarının kontenjanı geçen sene 53 bin 796 iken bu sene 48 bin 546 olarak belirlendi" açıklaması yaptı. YÖK Atlas, geride kalan YKS sınavının ardından öğrencilerin doğru tercihi yapmaları için hizmet veren çok önemli site. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran'da sona erdi.