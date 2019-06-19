YKS'ye giren adayların imtihandan sonra taban ve tavan puanlar için meraklı bekleyişi başladı. Üniversite tercihi yapacak adaylar YKS neticelerindan önce seçecekleri bölümün taban puanını merak ediyorlar. 2018 yılı YKS verilerine nazaran taban ve tavan puanları haberimizin devamında bulabilirsiniz. Öğrenciler puan hesaplamalarına bakılırsa 2 yıllık ve 4 senelik üniversiteye geçiş için üniversitelerin hazırladığı taban ve tavan puanlarını araştırıyor. ÖSYM 2019 taban ve tavan puanlarını henüz yayınlamadı fakat 2018 YKS taban puanlarını inceleyebilirsiniz. Bu arada YKS imtihan sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının arkasından tercih işlemleri yapılmaya başlamış olacak.