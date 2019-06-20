YKS üniversite sınavları geçtiğimiz hafta yapıldı. 2 buçuk milyon öğrencinin katıldığı YKS'de şimdi ise sınav sonuçları ve gözde fakültelerin taban ve tavan puanları merak ediliyor. En gözde bölümlerden biri olan Hukuk Fakültesi öğrenciler tarafından araştırılıyor. 2019 yılı Hukuk Fakültesi taban puanları henüz açıklanmadı. Tercih döneminin başlamasının ardından yayınlanan kılavuz içerisinde taban puanlarının da yer alması bekleniyor. Adaylar internette YKS puanı hesaplama, üniversite taban puanları, başarı sıralamaları, TYT- AYT net hesaplama gibi konuları merak ediyor. Son 4 yılın lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YKS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler gibi detaylar adayların tercih sürecine yön verecek. İşte Hukuk 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları.