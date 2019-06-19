YKS sınavının sona ermesinden sonra öğrenciler girmek istedikleri bölümlerin taban ve tavan puanlarını merak ediyor. 2019 Tıp Fakültesi taban puanları, 2019 Tıp Fakültesi Başarı Sıralamaları ve 2019 Tıp Fakültesi kontenjanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Bu puanlar 2018 üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup, 2019 TYT ve AYT yani YKS'ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları, bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar. 2019 yılı Tıp Fakültesi taban puanları henüz açıklanmadı. Tercih döneminin başlamasının ardından yayınlanan kılavuz içerisinde taban puanlarının da yer alması bekleniyor.