2019 YKS tercih kılavuzu yayımlandı! İşte TYT AYT tercih kılavuzu ve tavan-taban puanları...
Yüz binlerce öğrenci geçtiğimiz hafta YKS'nin üç oturumuna katıldı. Sınavların sona ermesinin ardından şimdi gözler sonuçların açıklanacağı tarihe ve tercih dönemine çevrildi. Şimdi binlerce öğrenci "YKS tercih kılavuzu açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Binlerce öğrenci tarafından beklenen 2019 YKS tercih kılavuzu yayımlandı. İşte TYT AYT tercih kılavuzu...
20.06.2019 21:33
- Son Güncelleme: 20.06.2019 22:11
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