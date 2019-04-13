22 Nisan Pazartesi okullar tatil mi?

23 Nisan bu sene Salı gününe denk geliyor. Öğrenciler ve veliler ise 22 Nisan Pazartesi tatil olur mu sorusunu internette araştırıyor. Eğer tatil olursa 23 Nisan tatili 4 güne çıkacak. Bu sebeple vatandaşlar pazartesi gününün tatil olup olmayacağını merak ediyor.

22 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

23 Nisan ne zaman 2019 hangi güne denk geliyor sorusu merak konusu oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı bu sene salı gününe denk geliyor ve resmi tatil olacak. Tatil planı olan çalışanlar ise 22 Nisan pazartesi gününde izin alabilirse 4 günlük bir tatil yapabilecek.

23 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak yer alıyor.

23 NİSAN 4 GÜN TATİL OLACAK MI?

Bu sene 23 Nisan'ın salı gününe denk gelmesi ile birlikte vatandaşlar pazartesi gününün tatil olup olmayacağını merak ediyor. Ancak bu konu hakkında bir açıklama bulunmuyor.