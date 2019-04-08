23 Nisan'da kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Şimdi 23 Nisan 2019 tarihinde okulların tatil olup olmayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 23 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte cevabı...

23 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Her yıl olduğu gibi 2019 yılında da 23 Nisan'da okullar tatil olacak. 23 Nisan günü resmi tatil olduğundan birçok kamu kurumu gibi ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler de eğitim faaliyetlerine 1 günlük ara verecek.

23 NİSAN'IN TARİHÇESİ

23 Nisan'ın Türkiye'de ulusal bayram olarak kabul edilmesinin nedeni, 1920'de o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmış olmasıdır. Milletvekillerinin belirlenişi ve Ankara'ya gelişi çok kısa bir zamanda gerçekleşmiştir. Milletvekili seçimleri Atatürk'ün Ankara'da bir meclisin toplanacağını ve neden toplanması gerektiğini açıklayan 19 Mart 1920 tarihli bildirisiyle başlamış, yine Atatürk'ün 21 Nisan'daki genelgesiyle de meclisin açılacağı tarih duyurulmuş ve milletvekillerinin Ankara'ya gelmesi istenmiştir. 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. O günkü ilk toplantıya daha önce belirlenen 337 milletvekilinden sadece 115'i katılabilmiştir.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, TBMM'nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935'te 23 Nisan Millî Bayramı'yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin 1927'de ilan ettiği ve ilki Atatürk'ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın kendiliğinden birleşmesiyle oluştu. 1980 darbesi döneminde Millî Güvenlik Konseyi, bu bayrama resmİ olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı adını verdi.