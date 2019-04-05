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pozu 32 yıl sonra gerçek oldu

Avanos Belediye Başkanı seçilen İbaş’ın 32 yıl önce ’da 1 günlüğüne belediye başkanlığı koltuğuna oturduğu ortaya çıktı.

23 Nisan pozu 32 yıl sonra gerçek oldu
'in Avanos İlçesi'nde yaşayan Celal Alper İbaş (42), 1987'de ilkokul öğrencisiyken, Bayramı nedeniyle dönemin Avanos Belediye Başkanı Anavatan Partili Ali Rıza Karataş'ın koltuğuna geçti. Objektiflere poz verdi. Aradan 32 yıl geçti. İbaş, yıllar sonra siyasete girdi. Avanos'ta CHP'den belediye başkanı adayı gösterildi. 31 Mart Pazar günü yapılan seçimde belediye başkanı seçildi. Böylece mazbatasını alıp görevinin başına geçen İbaş'ın 23 Nisan pozu, 32 yıl sonra gerçekleşti.

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