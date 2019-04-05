23 Nisan pozu 32 yıl sonra gerçek oldu

Nevşehir'in Avanos İlçesi'nde yaşayan Celal Alper İbaş (42), 1987'de ilkokul öğrencisiyken, 23 Nisan Bayramı nedeniyle dönemin Avanos Belediye Başkanı Anavatan Partili Ali Rıza Karataş'ın koltuğuna geçti. Objektiflere poz verdi. Aradan 32 yıl geçti. İbaş, yıllar sonra siyasete girdi. Avanos'ta CHP'den belediye başkanı adayı gösterildi. 31 Mart Pazar günü yapılan seçimde belediye başkanı seçildi. Böylece mazbatasını alıp görevinin başına geçen İbaş'ın 23 Nisan pozu, 32 yıl sonra gerçekleşti.
- Güncel
- 05.04.2019
- Gazete
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