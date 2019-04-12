23 Nisan ne zaman 2019, 23 Nisan tatili kaç gün tatil oldu sorularının yanıtı merak konusu oldu. Bu sene Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı olan 23 Nisan salı gününe denk geliyor. Çalışanlar ise 23 Nisan tatilinin 4 gün olmasını bekliyor. Peki 22 Nisan pazartesi günü tatil olur, 23 Nisan tatili haftasonu ve pazartesi günü ile birleşince toplam 4 gün olur mu?

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Tüm dünyaya kardeşlik mesajlarının verildiği ve her türlü sorunun el ele, kardeşçe çözülmesi gerektiğinin hatırlatılması bakımından "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" çok büyük önem taşımaktadır.

23 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak yer alıyor.

23 NİSAN 4 GÜN TATİL OLACAK MI?

Bu sene 23 Nisan'ın salı gününe denk gelmesi ile birlikte vatandaşlar pazartesi gününün tatil olup olmayacağını merak ediyor. Ancak bu konu hakkında bir açıklama bulunmuyor.

23 NİSAN'IN ÖNEMİ NEDİR?

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Tüm dünyaya kardeşlik mesajlarının verildiği ve her türlü sorunun el ele, kardeşçe çözülmesi gerektiğinin hatırlatılması bakımından "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" çok büyük önem taşımaktadır. Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak önemli bir yer işgâl eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, yurtdışı temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda ve okullarımızda çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.

Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir.