e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) giriş nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) öğrenci velilerinin bilgilendirilmesi amacıyla açılan e-Okul sisteminde not bilgisi, devamsızlık bilgisi gibi birçok önemli bilgiler yer alıyor. 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönem derslerini alan öğrenciler sınavlara başladılar. Sınav sonuçları öğretmenler tarafından açıklandıktan sonra e-Okul sistemine giriliyor. Peki, e-Okul VBS giriş ile sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte e-Okul VBS giriş ekranı ve merak edilen her şey...

E OKUL VBS GİRİŞ İLE SINAV SONUÇLARI ÖĞRENME

Öğrenciler ve velilerin okul ile ilgili birçok işlemlerini yapabildiği ve çoğu bilgileri öğrenebildiği e-Okul sistemine https://e-okul.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden giriş yapın. İlgili ekranda sol tarafda "e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi" sağ tarafta ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Sınav sonuçları ve devamsızlık bilgisi gibi birçok işlemi görüntüleyebilmek için "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altında istenilen bilgileri girin.

Daha sonra açılan ekranda sol tarafta yer alan "Öğrenci Bilgileri" alanı altından sınav sonuçları ve birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.

E-OKUL İLE HANGİ BİLGİLER GÖRÜNTÜLENEBİLİR?

2007 yılında MEB tarafından hizmete sokulan e-Okul sistemi, birçok yeniliği eğitim hayatımız ile buluşturmuş durumda, bunlardan bir tanesi de öğrenci öğretmen görüşmeleri. Bu konu artık beklenmesi gereken bir toplantı veya birkaç saat sürebilen toplu öğretmen görüşmeleri gibi durumlardan çıkmış durumda. Hem veli, hem öğrenci hem de öğretmenler için giriş seçenekleri bulunan e-okul, bir öğrencinin eğitim öğretim hayatı boyunca yaşanan kayda değer veya ayrıntılı birçok gelişmeyi kayıt altında tutuyor.

Bütün devlet ve özel ilköğretim okulları, ortaöğretim ve özel eğitim kurumları, resmi işlem ve duyurularını e-okul sistemi üzerinden yürütmektedir. Ancak, e-Okul yalnızca okullarla ilgili olan gelişmeleri içermez. Aynı zamanda, ortak düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı sınavlarının duyuruları, sınav sonuç açıklamaları da e-Okul sistemi üzerinden öğrencilere ulaştırılır.