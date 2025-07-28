TAKVİM günler öncesinden krizi duyurmuştu! Fenerbahçe'de yönetimi ve Jose Mourinho arasında büyük gerilim. (FOTOĞRAF: AA)

Mourinho'nun maç sonu transferlerle ilgili olarak Başkan Ali Koç ve yönetimini hedef aldığı ifadeler, gündeme bomba gibi düştü. 62 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Feyenoord maçı öncesi kadro planlamasına yönelik yaptığı açıklamada "İstanbul'a vardığımızda Feyenoord maçına sadece 7 gün kalmış olacak. Tabii ki bizi tanıyan, liderliği olan ve adaptasyonu kolay bir oyuncu çok iyi olurdu. Çalışacağız ama son dokunuşu ben yapamam, kulübün benim için yapması lazım" diyerek transfer konusunda yönetimin harekete geçmesini istedi.