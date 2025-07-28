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TAKVİM günler öncesinden krizi duyurmuştu! Fenerbahçe'de yönetimi ve Jose Mourinho arasında büyük gerilim

Sarı-Lacivertliler’de transfer hamleleri tartışma yarattı. Benfica sonrası yapılan açıklamalarda, Teknik Direktör Jose Mourinho’nun Başkan Ali Koç ve yönetimin transfer politikalarını eleştirmesi, kulüpte kriz sinyalleri olarak yorumlandı.

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TAKVİM günler öncesinden krizi duyurmuştu! Fenerbahçe'de yönetimi ve Jose Mourinho arasında büyük gerilim

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Benfica maçının ardından yapılan açıklamalar Fenerbahçe'deki bir krizi gün yüzüne çıkardı...

TAKVİM günler öncesinden krizi duyurmuştu! Fenerbahçe'de yönetimi ve Jose Mourinho arasında büyük gerilim. (FOTOĞRAF: AA)TAKVİM günler öncesinden krizi duyurmuştu! Fenerbahçe'de yönetimi ve Jose Mourinho arasında büyük gerilim. (FOTOĞRAF: AA)

Mourinho'nun maç sonu transferlerle ilgili olarak Başkan Ali Koç ve yönetimini hedef aldığı ifadeler, gündeme bomba gibi düştü. 62 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Feyenoord maçı öncesi kadro planlamasına yönelik yaptığı açıklamada "İstanbul'a vardığımızda Feyenoord maçına sadece 7 gün kalmış olacak. Tabii ki bizi tanıyan, liderliği olan ve adaptasyonu kolay bir oyuncu çok iyi olurdu. Çalışacağız ama son dokunuşu ben yapamam, kulübün benim için yapması lazım" diyerek transfer konusunda yönetimin harekete geçmesini istedi.

TAKVİM günler öncesinden krizi duyurmuştu! Fenerbahçe'de yönetimi ve Jose Mourinho arasında büyük gerilim. (FOTOĞRAF: AA)TAKVİM günler öncesinden krizi duyurmuştu! Fenerbahçe'de yönetimi ve Jose Mourinho arasında büyük gerilim. (FOTOĞRAF: AA)

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI
Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun bu çıkışı, Sarı-Lacivertli camiada "transfer krizi" iddialarını güçlendirdi. Ayrıca Portekizli hoca, Al-Ittihad ile oynanan hazırlık maçının ardından yaptığı "Şampiyonlar Ligi'ne gidersek finansal açıdan harika olur, ancak sportif açıdan Fenerbahçe bir Avrupa Ligi takımıdır" sözleriyle de büyük tepki topladı. Bu sözlerden sonra camiada birçok kişinin Jose Mourinho'yu eleştirdiği gelen bilgiler arasında.

TAKVİM günler öncesinden krizi duyurmuştu!TAKVİM günler öncesinden krizi duyurmuştu!

TAKVİM'DEN AL HABERİ...
TAKVİM, günler öncesinden Jose Mourinho ve Fenerbahçe yönetimi arasında bir transfer krizinin yaşandığını okurlarına duyurmuştu.

TAKVİM günler öncesinden krizi duyurmuştu! Fenerbahçe'de yönetimi ve Jose Mourinho arasında büyük gerilim. (FOTOĞRAF: AA)TAKVİM günler öncesinden krizi duyurmuştu! Fenerbahçe'de yönetimi ve Jose Mourinho arasında büyük gerilim. (FOTOĞRAF: AA)

SOĞUK RÜZGARLAR
Fenerbahçe'nin Feyenoord ile oynayacağı karşılaşmaya sayılı günler kala Mourinho'nun yönetimi eleştirmesi camiada soğuk rüzgarların esmesine neden oldu.

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