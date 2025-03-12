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USAID’de delil yok etme mesaisi! CIA’in kara kutusuna emir geldi: Belgeleri tek tek yakıyorlar

CIA’in kara kutusu olarak bilinen ABD Kalkınma Ajansı’nda (USAID) belge yakma mesaisi başladı. USAID'in üst düzey bir yetkilisi, kuruluşun Washington'daki merkezindeki çalışanlara, kurum personelini ilgilendiren belgeler ve gizli bilgilerin saklandığı kasalarda saklanan belgeler de dahil olmak üzere belgeleri parçalamalarını veya yakmalarını emretti. Trump’ın lağvettiği USAID’de deliller yok ediliren ABD Kongresi alarm durumuna geçti.

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Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 09:06 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 09:25
USAID’de delil yok etme mesaisi! CIA’in kara kutusuna emir geldi: Belgeleri tek tek yakıyorlar

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ABD Başkanı Donald Trump'ın lağvettiği ve CIA'in kara kutusu olarak da bilinen Ulusal Kalkınma Ajansı USAID, dün kurum içi belgeleri imha etme emri verdi.

USAID, AFPUSAID, AFP

USAID DELİLLERİ YOK EDİYOR

The Washington Post'un ele geçirdiği bir e-postaya göre, USAID'in üst düzey bir yetkilisi, kuruluşun Washington'daki merkezindeki çalışanlara, kurum personelini ilgilendiren belgeler ve gizli bilgilerin saklandığı kasalarda saklanan belgeler de dahil olmak üzere belgeleri parçalamalarını veya yakmalarını emretti.

USAID, ReutersUSAID, Reuters

USAID'deki belge yok etme telaşı Washington'da alarma yol açtı.

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BELGELERİ İMHA EDECEKLER

Trump ve üst düzey danışmanları son iki aydır USAID'i lağvetmek için çok sayıda adım attı. USAID'in fonu kesildi, kurumun sözleşmeleri iptal edildi, bin 600'den fazla kişinin işine son verildi ve 10 bin kişilik personel idari izne çıkarıldı. Kurumun genel sekreteri Erica Y. Carr tarafından imzalanan belge imha emri ise Trump'ın adımlarının ardından geldi.

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MUSK "SUÇ ÖRGÜTÜ" DEMİŞTİ

ABD Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) Yöneticisi Elon Musk ve diğer yönetim yetkilileri, USAID'i kenara çekilmesi veya ortadan kaldırılması gereken bir "suç örgütü" olarak tanımlıyor.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ndeki en üst düzey Demokrat olan Gregory W. Meeks (New York), yönetimin, hükümet belgeleri ve diğer materyallerin ele alınmasını düzenleyen Federal Kayıtlar Yasası'na uymadığını söyledi.

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"KANITLARDAN KURTULMANIN HARİKA BİR YOLU"

Meeks yaptığı açıklamada, "USAID belgelerini ve personel dosyalarını gelişigüzel parçalayıp yakmak, kurumu yasadışı bir şekilde dağıttığınızda, suç kanıtlarından kurtulmanın harika bir yolu gibi görünüyor." dedi.

Senato Dış İlişkiler Komitesi'nden bir yetkili, hassas bir konuyu görüşmek üzere isminin açıklanmaması koşuluyla yaptığı açıklamada, komitenin Demokrat kadrosunun Dışişleri Bakanlığı ve USAID ile "kayıt yasalarına uyum" konusunda ayrıntılı bilgi almak için iletişime geçtiğini söyledi.

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