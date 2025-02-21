Kiev’den apar topar Zelenskiy anketi: Yüzde 57 oy iddiası! CIA / USAID bağlantısını Takvim.com.tr ortaya çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i hedef almasının ardından Kiev-Washington hattında gerilim her geçen dakika daha da artıyor.
Trump Ukrayna'nın artık Zelenskiy'i istemediğini, oyunun yüzde 4'e kadar düştüğünü söylemesinin hemen ardından Ukrayna'dan gelen bir ankette Zelenskiy'in oyunun yüzde 57'yi bulduğu iddia edildi. Anketi piyasaya sunan ismin ise CIA'in kara kutusu ABD Ulusal Kalkınma Ajansı'nın (USAID) maşası Anton Hrushetskyi'den bir başkası değil.
TRUMP'TAN ZELENSKİY'E "YÜZDE 4 OYUN VAR" ÇIKIŞI
Trump son günlerde Zelenskiy'i hedef aldığı açıklamalardan birinde Ukrayna'da güncel durumdan dolayı savaş yasalarının geçerli olduğunu, uzun zamandır seçim yapılmadığını ancak halkın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den pek de memnun olmadığını söyledi ve "Ukrayna'daki liderin onay oranları %4'e düştü. Ukrayna halkının bir seçime ihtiyacı yok mu? Ukrayna siliniyor" dedi.
ZELENSKİY İÇİN APAR TOPAR ANKET: YÜZDE 57 İDDİASI
Trump'ın açıklamasının ardından 19 Şubat'ta apar topar bir anket yayımlandı. Şubat ayı itibarıyla Ukraynalıların yaklaşık yüzde 57'sinin Zelenskiy'e güvendiğini iddia eden anket, bu oranın aralık ayına göre beş puanlık bir artışı işaret etti.
KİEV SOSYOLOJİ ENSTİTÜSÜ YAYIMLANDI
Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü'nün (KIIS) 4-9 Şubat tarihleri arasında uyguladığı anket, ABD Başkanı Donald Trump'ın Zelenskiy'nin "yüzde 4'lük bir onay oranına" sahip olduğunu iddia etmesinden kısa bir süre sonra yayımlandı.
ENSTİTÜNÜN ARKASINDAKİ UKRAYNALI
Peki Ukrayna'da Zelenskiy'e güvenin yüksek olduğunu iddia eden anketi kimler apar topar piyasaya sürdü? Kiev Uluslararası Enstitüsü'nün arkasında hangi isim var ve bu ismin bağlantıları neler?
KİM BU HRUSHETSKYİ? CIA BAĞLANTISINI TAKVİM.COM.TR ORTAYA ÇIKARDI
Zelenkiy'in oy oranının düşmediğini ve hatta yükseldiğini iddia eden anket Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü İcra Direktörü Anton Hrushetskyi adlı Ukraynalı tarafından yönetiliyor. Hrushetskyi'nin arkasında ise bakın hangi oluşum var… Takvim.com.tr Hrushetskyi'nin CIA'in kara kutusu ile bağlantısını ortaya çıkardı.
TAKVİM.COM.TR ORTAYA ÇIKARDI: ANKETİ USAID FONLUYOR
Enstitünün Trump'ın geçtiğimiz haftalarda lağvettiği USAID'den (ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı) fon aldığı açıkça ortada. Enstitünün müşterileri listesinde de USAID'in ismi yer alıyor.
BBC VE VOICE OF AMERICA DA LİSTEDE
Enstitünün web sitesinde ayrıca Trump'ın fonunu kesmek için harekete geçtiği BBC ve Voice of America da yer alıyor.
USAID'DEN HOLLYWOOD YILDIZLARINA ZELENSKİY İÇİN MİLYONLARCA DOLAR
USAID'in Zelenskiy'e yönelik desteği yalnızca Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü'nün anketi ile sınırlı değil. Takvim.com.tr daha önce de USAID'in Hollywood yıldızlarını Ukrayna'ya Zelenskiy'e destek ziyaretine göndermek için milyonlarca dolar ödediğini ortaya çıkarmıştı.
HANGİ ÜNLÜ NE KADAR ALDI?
Peki hangi ünlü USAID'den para aldı? Ukrayna Savaşı'ndan sonra Zelenski'ye desteğe koşan Hollywood yıldızlarını hatırlayalım…
ANGELINA JOLIE
20 000 000 DOLAR
SEAN PENN
5 000 000 DOLAR
JEAN CLAUDE VAN DAMM
1,500 000 DOLAR
ORLANDO BLOOM
8 000 000 DOLAR
BEN STILLER
4 000 000 DOLAR
USAID'in fondaşları sadece ünlülerle de sınırlı kalmıyor.
USAID MEDYAYA MİLYONLAR YAĞDIRDI
USAID'in Demokrat Parti'nin kalesi olarak bilinen Politico gazetesine ve Associated Press'e (AP) fon sağladığı geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray tarafından ilan edilmişti. USAID'den nemalanan tek basın kuruluşu Politico ve AP değil.
UKRAYNA'DAKİ 10 MEDYA KURULUŞUNDAN 9'UNU BESLİYOR
WikiLeaks, USAID'in Ukrayna'daki on medya kuruluşundan dokuzu da dahil olmak üzere 707 medya kuruluşu ve 279 'medya' STK'sında çalışan 6.200'den fazla gazeteciye fon sağladığını söylüyor.
İŞTE USAID'İN FONDAŞLARI
Hangi haber kuruluşları listede ve bunlara ne kadar harcandı? İşte USAID'in fondaşları...
ASSOCIATED PRESS
2024: yaklaşık 1,2 milyon dolar
2023: 4 milyon dolardan fazla
2022: 3 milyon dolardan fazla
2021: yaklaşık 3 milyon dolar
NEW YORK TIMES
2024: 4,1 milyon dolar
2023: yaklaşık 2 milyon dolar
2022: yaklaşık 2 milyon dolar
2021: yaklaşık 3 milyon dolar
POLITICO
2021: yaklaşık 700.000 dolar
2022: yaklaşık 700.000 dolar
2023: yaklaşık 600.000 dolar
2024: yaklaşık 8,1 milyon dolar
BBC
2024: 3 milyon dolardan fazla
2023: 3 milyon dolardan fazla
2022: yaklaşık 1,5 milyon dolar
2021: yaklaşık 1 milyon dolar
New York Times, hükümetten aldıkları yaklaşık 2 milyon doların "abonelik ücreti" olduğunu savundu.
milyarder Elon Musk'ın "fonlama" iddialarına ilişkin açıklamada bulunan NYT Sözcüsü Charlie Stadtlander, fon aldıkları iddiasını yalanlayarak 2024'te hükümetin verdiği yaklaşık 2 milyon doların "abonelik ücreti" olduğunu savundu.
NYT'nin 1 milyondan fazla muvazzaf ve emekli ordu personeli ile ailelerine abonelik hizmeti sunduğunu kaydeden Stadtlander, "Bu yetkililer ve diğer kamu görevlileri, milyonlarca diğer Amerikalı gibi, bağımsız gazeteciliğimiz aracılığıyla dünyayı daha iyi anlamaya çalışıyor." ifadesini kullandı.