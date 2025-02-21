Kiev’den apar topar Zelenskiy anketi: Yüzde 57 oy iddiası! CIA / USAID bağlantısını Takvim.com.tr ortaya çıkardı

Trump Ukrayna'nın artık Zelenskiy'i istemediğini, oyunun yüzde 4'e kadar düştüğünü söylemesinin hemen ardından Ukrayna'dan gelen bir ankette Zelenskiy'in oyunun yüzde 57'yi bulduğu iddia edildi. Anketi piyasaya sunan ismin ise CIA'in kara kutusu ABD Ulusal Kalkınma Ajansı'nın ( USAID ) maşası Anton Hrushetskyi'den bir başkası değil.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i hedef almasının ardından Kiev-Washington hattında gerilim her geçen dakika daha da artıyor.

Trump son günlerde Zelenskiy'i hedef aldığı açıklamalardan birinde Ukrayna'da güncel durumdan dolayı savaş yasalarının geçerli olduğunu, uzun zamandır seçim yapılmadığını ancak halkın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den pek de memnun olmadığını söyledi ve "Ukrayna'daki liderin onay oranları %4'e düştü. Ukrayna halkının bir seçime ihtiyacı yok mu? Ukrayna siliniyor" dedi.

Trump'ın açıklamasının ardından 19 Şubat'ta apar topar bir anket yayımlandı. Şubat ayı itibarıyla Ukraynalıların yaklaşık yüzde 57'sinin Zelenskiy'e güvendiğini iddia eden anket, bu oranın aralık ayına göre beş puanlık bir artışı işaret etti.

Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü'nün (KIIS) 4-9 Şubat tarihleri arasında uyguladığı anket, ABD Başkanı Donald Trump'ın Zelenskiy'nin "yüzde 4'lük bir onay oranına" sahip olduğunu iddia etmesinden kısa bir süre sonra yayımlandı.

ENSTİTÜNÜN ARKASINDAKİ UKRAYNALI

Peki Ukrayna'da Zelenskiy'e güvenin yüksek olduğunu iddia eden anketi kimler apar topar piyasaya sürdü? Kiev Uluslararası Enstitüsü'nün arkasında hangi isim var ve bu ismin bağlantıları neler?

KİM BU HRUSHETSKYİ? CIA BAĞLANTISINI TAKVİM.COM.TR ORTAYA ÇIKARDI

Zelenkiy'in oy oranının düşmediğini ve hatta yükseldiğini iddia eden anket Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü İcra Direktörü Anton Hrushetskyi adlı Ukraynalı tarafından yönetiliyor. Hrushetskyi'nin arkasında ise bakın hangi oluşum var… Takvim.com.tr Hrushetskyi'nin CIA'in kara kutusu ile bağlantısını ortaya çıkardı.