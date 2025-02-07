Milyonlarca dolarlık Hollywood tekeli ve ABD’nin fondaşları! USAID ödedi ünlüler Zelenski’ye desteğe gitti: Angelina Jolie’den Sean Penn’a...

USAID MEDYAYA MİLYONLAR YAĞDIRDI USAID'in Demokrat Parti'nin kalesi olarak bilinen Politico gazetesine ve Associated Press'e (AP) fon sağladığı geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray tarafından ilan edilmişti. USAID'den nemalanan tek basın kuruluşu Politico ve AP değil.

UKRAYNA'DAKİ 10 MEDYA KURULUŞUNDAN 9'UNU BESLİYOR WikiLeaks, USAID'in Ukrayna'daki on medya kuruluşundan dokuzu da dahil olmak üzere 707 medya kuruluşu ve 279 'medya' STK'sında çalışan 6.200'den fazla gazeteciye fon sağladığını söylüyor.

İŞTE USAID'İN FONDAŞLARI Hangi haber kuruluşları listede ve bunlara ne kadar harcandı? İşte USAID'in fondaşları...

ASSOCIATED PRESS 2024: yaklaşık 1,2 milyon dolar 2023: 4 milyon dolardan fazla 2022: 3 milyon dolardan fazla 2021: yaklaşık 3 milyon dolar