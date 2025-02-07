Milyonlarca dolarlık Hollywood tekeli ve ABD’nin fondaşları! USAID ödedi ünlüler Zelenski’ye desteğe gitti: Angelina Jolie’den Sean Penn’a...

Türkiye dahil pek çok ülkede sokak hareketlerini tetikleyen, sapkın LGBT oluşumlarına destek veren CIA'in kara kutusu ABD Ulusal Kalkınma Ajansı'nın (USAID) Hollywood tekeli ve medya fondaşları ortaya çıktı.
USAID'İN FONDAŞLARINA DARBE
ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde USAID'in para kapısını keseceğini duyurdu. Ardından Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt de USAID'in Politico ve AP gibi medya kuruluşlarına para yağdırdığını tespit ettiklerini ve para akışını keseceklerini söyledi.
HOLLYWOOD YILDIZLARINA ZELENSKİ'YE DESTEK İÇİN MİLYONLARCA DOLAR
Son olarak USAID'in Ukrayna Savaşı'ndaki etkileri de ortaya çıktı. USAID'in milyonlarca dolarlık destek verdiği medya kuruluşları tek tek öğrenilirken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye destek veren dünyaca ünlü Hollywood yıldızlarının da USAID'den milyonlarca dolar aldığı ifşa oldu.
HANGİ ÜNLÜ NE KADAR ALDI?
Peki hangi ünlü USAID'den para aldı? Ukrayna Savaşı'ndan sonra Zelenski'ye desteğe koşan Hollywood yıldızlarını hatırlayalım…
ANGELINA JOLIE
20 000 000 DOLAR
SEAN PENN
5 000 000 DOLAR
JEAN CLAUDE VAN DAMM
1,500 000 DOLAR
ORLANDO BLOOM
8 000 000 DOLAR
BEN STILLER
4 000 000 DOLAR
USAID'in fondaşları sadece ünlülerle de sınırlı kalmıyor.
USAID MEDYAYA MİLYONLAR YAĞDIRDI
USAID'in Demokrat Parti'nin kalesi olarak bilinen Politico gazetesine ve Associated Press'e (AP) fon sağladığı geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray tarafından ilan edilmişti. USAID'den nemalanan tek basın kuruluşu Politico ve AP değil.
UKRAYNA'DAKİ 10 MEDYA KURULUŞUNDAN 9'UNU BESLİYOR
WikiLeaks, USAID'in Ukrayna'daki on medya kuruluşundan dokuzu da dahil olmak üzere 707 medya kuruluşu ve 279 'medya' STK'sında çalışan 6.200'den fazla gazeteciye fon sağladığını söylüyor.
İŞTE USAID'İN FONDAŞLARI
Hangi haber kuruluşları listede ve bunlara ne kadar harcandı? İşte USAID'in fondaşları...
ASSOCIATED PRESS
2024: yaklaşık 1,2 milyon dolar
2023: 4 milyon dolardan fazla
2022: 3 milyon dolardan fazla
2021: yaklaşık 3 milyon dolar
NEW YORK TIMES
2024: 4,1 milyon dolar
2023: yaklaşık 2 milyon dolar
2022: yaklaşık 2 milyon dolar
2021: yaklaşık 3 milyon dolar