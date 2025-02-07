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Milyonlarca dolarlık Hollywood tekeli ve ABD’nin fondaşları! USAID ödedi ünlüler Zelenski’ye desteğe gitti: Angelina Jolie’den Sean Penn’a...

CIA'in kara kutusu USAID'in Hollywood tekeli ve medya fondaşları ortaya çıktı. ABD gazetesi Politico ve Associated Press'e (AP) yaptığı ödemeler ifşa olan ve Başkan Donald Trump'ın lağvedeceğini duyurduğu USAID, sadece medya kuruluşlarıyla kalmadı. USAID'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye destek ziyaretine gitmeleri için Hollywood yıldızlarına milyonlarca dolar ödediği ortaya çıktı. Peki kim ne kadar aldı? Medyada BBC, New York Times, Politico ve dahası; Hollywood'da ise Angelina Jolie'den Sean Penn'e Takvim.com.tr tek tek derledi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Şubat 2025 , 09:57 Güncelleme Tarihi :07 Şubat 2025 , 10:03
Milyonlarca dolarlık Hollywood tekeli ve ABD’nin fondaşları! USAID ödedi ünlüler Zelenski’ye desteğe gitti: Angelina Jolie’den Sean Penn’a...

Türkiye dahil pek çok ülkede sokak hareketlerini tetikleyen, sapkın LGBT oluşumlarına destek veren CIA'in kara kutusu ABD Ulusal Kalkınma Ajansı'nın (USAID) Hollywood tekeli ve medya fondaşları ortaya çıktı.

Milyonlarca dolarlık Hollywood tekeli ve ABD’nin fondaşları! USAID ödedi ünlüler Zelenski’ye desteğe gitti: Angelina Jolie’den Sean Penn’a...

USAID'İN FONDAŞLARINA DARBE

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde USAID'in para kapısını keseceğini duyurdu. Ardından Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt de USAID'in Politico ve AP gibi medya kuruluşlarına para yağdırdığını tespit ettiklerini ve para akışını keseceklerini söyledi.

USAID’e Politico darbe: Demokrat Parti’nin kalesiydi fonu kesiliyor! LGBT skandalı: Bangladeş’ten Guatemala’ya sapkınlara fon

Milyonlarca dolarlık Hollywood tekeli ve ABD’nin fondaşları! USAID ödedi ünlüler Zelenski’ye desteğe gitti: Angelina Jolie’den Sean Penn’a...

HOLLYWOOD YILDIZLARINA ZELENSKİ'YE DESTEK İÇİN MİLYONLARCA DOLAR

Son olarak USAID'in Ukrayna Savaşı'ndaki etkileri de ortaya çıktı. USAID'in milyonlarca dolarlık destek verdiği medya kuruluşları tek tek öğrenilirken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye destek veren dünyaca ünlü Hollywood yıldızlarının da USAID'den milyonlarca dolar aldığı ifşa oldu.

Milyonlarca dolarlık Hollywood tekeli ve ABD’nin fondaşları! USAID ödedi ünlüler Zelenski’ye desteğe gitti: Angelina Jolie’den Sean Penn’a...

HANGİ ÜNLÜ NE KADAR ALDI?

Peki hangi ünlü USAID'den para aldı? Ukrayna Savaşı'ndan sonra Zelenski'ye desteğe koşan Hollywood yıldızlarını hatırlayalım…

Milyonlarca dolarlık Hollywood tekeli ve ABD’nin fondaşları! USAID ödedi ünlüler Zelenski’ye desteğe gitti: Angelina Jolie’den Sean Penn’a...

ANGELINA JOLIE

20 000 000 DOLAR

Milyonlarca dolarlık Hollywood tekeli ve ABD’nin fondaşları! USAID ödedi ünlüler Zelenski’ye desteğe gitti: Angelina Jolie’den Sean Penn’a...

SEAN PENN

5 000 000 DOLAR

Milyonlarca dolarlık Hollywood tekeli ve ABD’nin fondaşları! USAID ödedi ünlüler Zelenski’ye desteğe gitti: Angelina Jolie’den Sean Penn’a...

JEAN CLAUDE VAN DAMM

1,500 000 DOLAR

Milyonlarca dolarlık Hollywood tekeli ve ABD’nin fondaşları! USAID ödedi ünlüler Zelenski’ye desteğe gitti: Angelina Jolie’den Sean Penn’a...

ORLANDO BLOOM

8 000 000 DOLAR

Milyonlarca dolarlık Hollywood tekeli ve ABD’nin fondaşları! USAID ödedi ünlüler Zelenski’ye desteğe gitti: Angelina Jolie’den Sean Penn’a...

BEN STILLER

4 000 000 DOLAR

Milyonlarca dolarlık Hollywood tekeli ve ABD’nin fondaşları! USAID ödedi ünlüler Zelenski’ye desteğe gitti: Angelina Jolie’den Sean Penn’a...

USAID'in fondaşları sadece ünlülerle de sınırlı kalmıyor.

CIAin kara kutusu USAID lağvedildi! Türkiyedeki 5. kol aparatları ve LGBT sapkınlarının para kapısı kesildi: Belge belge fondaş listesi

Milyonlarca dolarlık Hollywood tekeli ve ABD’nin fondaşları! USAID ödedi ünlüler Zelenski’ye desteğe gitti: Angelina Jolie’den Sean Penn’a...

USAID MEDYAYA MİLYONLAR YAĞDIRDI

USAID'in Demokrat Parti'nin kalesi olarak bilinen Politico gazetesine ve Associated Press'e (AP) fon sağladığı geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray tarafından ilan edilmişti. USAID'den nemalanan tek basın kuruluşu Politico ve AP değil.

Milyonlarca dolarlık Hollywood tekeli ve ABD’nin fondaşları! USAID ödedi ünlüler Zelenski’ye desteğe gitti: Angelina Jolie’den Sean Penn’a...

UKRAYNA'DAKİ 10 MEDYA KURULUŞUNDAN 9'UNU BESLİYOR

WikiLeaks, USAID'in Ukrayna'daki on medya kuruluşundan dokuzu da dahil olmak üzere 707 medya kuruluşu ve 279 'medya' STK'sında çalışan 6.200'den fazla gazeteciye fon sağladığını söylüyor.

Milyonlarca dolarlık Hollywood tekeli ve ABD’nin fondaşları! USAID ödedi ünlüler Zelenski’ye desteğe gitti: Angelina Jolie’den Sean Penn’a...

İŞTE USAID'İN FONDAŞLARI

Hangi haber kuruluşları listede ve bunlara ne kadar harcandı? İşte USAID'in fondaşları...

Milyonlarca dolarlık Hollywood tekeli ve ABD’nin fondaşları! USAID ödedi ünlüler Zelenski’ye desteğe gitti: Angelina Jolie’den Sean Penn’a...

ASSOCIATED PRESS

2024: yaklaşık 1,2 milyon dolar

2023: 4 milyon dolardan fazla

2022: 3 milyon dolardan fazla

2021: yaklaşık 3 milyon dolar

Milyonlarca dolarlık Hollywood tekeli ve ABD’nin fondaşları! USAID ödedi ünlüler Zelenski’ye desteğe gitti: Angelina Jolie’den Sean Penn’a...

NEW YORK TIMES

2024: 4,1 milyon dolar

2023: yaklaşık 2 milyon dolar

2022: yaklaşık 2 milyon dolar

2021: yaklaşık 3 milyon dolar

Milyonlarca dolarlık Hollywood tekeli ve ABD’nin fondaşları! USAID ödedi ünlüler Zelenski’ye desteğe gitti: Angelina Jolie’den Sean Penn’a...

POLITICO

2021: yaklaşık 700.000 dolar

2022: yaklaşık 700.000 dolar

2023: yaklaşık 600.000 dolar

2024: yaklaşık 8,1 milyon dolar

Milyonlarca dolarlık Hollywood tekeli ve ABD’nin fondaşları! USAID ödedi ünlüler Zelenski’ye desteğe gitti: Angelina Jolie’den Sean Penn’a...

BBC

2024: 3 milyon dolardan fazla

2023: 3 milyon dolardan fazla

2022: yaklaşık 1,5 milyon dolar

2021: yaklaşık 1 milyon dolar