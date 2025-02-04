CIA'in kara kutusu USAID lağvedildi! Türkiye'deki 5. kol aparatları ve LGBT sapkınlarının para kapısı kesildi: Belge belge "fondaş" listesi

Paravan vakıflar üzerinden Türkiye 'deki 5. kol aparatlarını yıllarca besleyen, "Fondaş Medya" kavramının literatüre girmesine vesile olan, sapkın oluşumlar, LGBT ve türevlerine arka çıkan ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ( USAID ) kapatıldı. USIAD'ın kapısına kilit vuran karar Donald Trump yönetiminden geldi. Trump, 21 Ocak'ta, başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzaladı. Böylelikle USAID tarafından fona bağlananların gelir musluğu kesildi.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) kapatıldı (Takvim.com.tr)





USAID HANGİ AMAÇLARA HİZMET EDİYOR?



Peki, nedir bu USAID? "Kalkınma Ajansı" adı altında yürüttüğü faaliyetlerle hangi amaçlara hizmet ediyor?



ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, CIA güdümünde hareket eden bir oluşumdu.



Gospa News'ten Fabio Giuseppe Carlo Carisio, USAID'in "Washington tarafından düşmanca görülen ülkelerin iç işlerine karışmakla görevli" olduğunu belirtiyor.



SURİYE, TÜRKİYE, UKRAYNA... HER KARIŞIKLIKTA PARMAĞI VAR



Yakın geçmişe dönüp baktığımız zaman USAID'in Suriye'deki iç karışıklıktan Ukrayna'daki Maidan darbesine, Türkiye'deki toplumsal olaylardan çeşitli ülkelerdeki kargaşalara pek çok vakada parmağı olduğu söyleniyor.

Rusya, USAID üzerinden fonlanan kişi ve kuruluşları "ajan" olarak kabul ediyor.