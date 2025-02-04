CIA'in kara kutusu USAID lağvedildi! Türkiye'deki 5. kol aparatları ve LGBT sapkınlarının para kapısı kesildi: Belge belge "fondaş" listesi

USAID Türkiye'deki LGBT sapkınlığının finansörleri arasında yer alıyor (Takvim.com.tr)
TÜRKİYE'DE LGBT SAPKINLIĞININ FİNANSÖRLERİNDEN... CHREST VAKFI PARAVAN OLARAK KULLANILIYOR
ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Türkiye'de LGBT sapkınlığının finansörleri arasında yer alıyor. USAID 2024'te yani Biden yönetiminde "demokrasiyi yüceltme" bahanesiyle 2,3 milyar dolarlık bir fon dağıttı.
Bahse konu meblağ, Chrest Vakfı gibi paravan vakıflar ve AB devletlerinin fonları üzerinden dünyadaki işbirlikçilere dağıtıldı.
USAID, Chrest Foundation üzerinden ʺfondaşʺ medyaya yüz binlerce dolar gönderdi (Takvim.com.tr)
FONDAŞ MEDYAYI HİBELERLE İHYA ETTİ... KİM, NE ALDI?
Türkiye'yi LGBT girdabına çekmek isteyen USAID ve Batılı işbirlikçileri fondaş medyayı da fonlamayı ihmal etmiyor.
Chrest Foundation üzerinden yapılan ödemelerde Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope başı çekiyor. Medyascope'un 2016'dan 2020 yılına kadar aldığı toplam para 476 bin 720 doları buluyor.
HİBENİN KILIFI: TARAFSIZLIK!
Vakfın yayımladığı bilgilere göre kuruluşların hibe alma gerekçeleri dikkat çekiyor. Vakıf internet sitesinde Medyascope için "Tarafsız, ana akım haber yapımcılığı ve yayıncılığı" nedeniyle "destek" verildiği yazıyor.
Serbestiyet internet sitesi için "Partizan olmayan habercilik yapılması" gerekçesi ile 50 bin dolar hibe verilmiş.
Medyascope
İşte belgeleriyle "fon" listesi;
Medyascope'un 2016 - 2020 yılları arasında "Tarafsızlık" maskesiyle aldığı paraların listesi.
Chrest Foundation'dan para alıp algı dolu haberler üreten Medyascope'un logosunda 'Çünkü Özgür' ifadesinin yer alması dikkatlerden kaçmadı.
P24
Bağımsız Gazetecilik Platformu (sözde) P24'ün 2019-2020 döneminde aldığı fon.
140 journos ve Serbestiyet
140 journos'un aldığı para ve Serbestiyet'e verilen hibe
Dağıtılan fonlarla Türkiye'de LGBT medyası oluşturmak amaçlandı (Takvim.com.tr)
TÜRKİYE'DE LGBT MEDYASI OLUŞTURMA AMACI
Öte yandan USAID'in dağıttığı paralar Chrest gibi paravan vakıflar ve AB devletlerinin fonları üzerinden dünyadaki işbirlikçilere dağıtıldı. Bu paraların bir kısmı Türkiye'de LGBT medyası oluşturmak amacıyla kullanıldı.
KAOS GL Derneği'ne 310 milyon TL hibe edildi.
Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği'ne 227 milyon TL verildi.
HEVİ LGBTİ isimli sapkın oluşuma 34 milyon TL gönderildi.
KAMER Vakfı'na 299 milyon, KA-DER'e 96 milyon TL hibe edildi.
MOR ÇATI Vakfı ise 58,6 milyon TL aldı.
ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) kapatıldı (Takvim.com.tr)
5. KOL APARATLARI VE SAPKINLARIN FON KAPISI KESİLDİ
"Fondaş Medya" kavramının literatüre girmesine vesile olan, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) kapatılmasıyla Türkiye'deki 5. kol aparatlarının ve LGBT sapkınlarının fon kapısı kesilmiş olduı.