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CIA'in kara kutusu USAID lağvedildi! Türkiye'deki 5. kol aparatları ve LGBT sapkınlarının para kapısı kesildi: Belge belge "fondaş" listesi

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) lağvedildi. Trump'ın fişini çektiği Elon Musk'ın "Suç örgütü" dediği yapı CIA'in kara kutusu olarak anılıyor. Yürüttüğü faaliyetlerle toplumsal fay hatlarına dokunuyor, iç karışıklıkları körüklüyor. USAID, Chrest Vakfı üzerinden Türkiye'deki 5. kol aparatlarını da yıllarca besledi. Böylelikle "Fondaş Medya" kavramı literatüre girdi. Öte yandan "Demokrasiyi yüceltme" kisvesiyle LGBT finanse edildi, Türkiye'de LGBT medyası kurulması hedeflendi. USAID'in kapatılmasıyla hem tetikçilerin para musluğu hem de lubunyaların sapkınlık kaynağı kesildi.

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Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 09:45 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 10:10
CIA’in kara kutusu USAID lağvedildi! Türkiye’deki 5. kol aparatları ve LGBT sapkınlarının para kapısı kesildi: Belge belge fondaş listesi

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    Paravan vakıflar üzerinden Türkiye'deki 5. kol aparatlarını yıllarca besleyen, "Fondaş Medya" kavramının literatüre girmesine vesile olan, sapkın oluşumlar, LGBT ve türevlerine arka çıkan ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) kapatıldı.

    USIAD'ın kapısına kilit vuran karar Donald Trump yönetiminden geldi.

    Trump, 21 Ocak'ta, başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzaladı. Böylelikle USAID tarafından fona bağlananların gelir musluğu kesildi.

    ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) kapatıldı (Takvim.com.tr)ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) kapatıldı (Takvim.com.tr)


    USAID HANGİ AMAÇLARA HİZMET EDİYOR?

    Peki, nedir bu USAID? "Kalkınma Ajansı" adı altında yürüttüğü faaliyetlerle hangi amaçlara hizmet ediyor?

    ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, CIA güdümünde hareket eden bir oluşumdu.

    Gospa News'ten Fabio Giuseppe Carlo Carisio, USAID'in "Washington tarafından düşmanca görülen ülkelerin iç işlerine karışmakla görevli" olduğunu belirtiyor.

    SURİYE, TÜRKİYE, UKRAYNA... HER KARIŞIKLIKTA PARMAĞI VAR

    Yakın geçmişe dönüp baktığımız zaman USAID'in Suriye'deki iç karışıklıktan Ukrayna'daki Maidan darbesine, Türkiye'deki toplumsal olaylardan çeşitli ülkelerdeki kargaşalara pek çok vakada parmağı olduğu söyleniyor.

    Rusya, USAID üzerinden fonlanan kişi ve kuruluşları "ajan" olarak kabul ediyor.

    USAID Covid-19 da dahil olmak üzere tehlikeli virüsler üzerinde deneyler yapan bakteriyoloji laboratuvarlarına finansman sağladı (Takvim.com.tr)USAID Covid-19 da dahil olmak üzere tehlikeli virüsler üzerinde deneyler yapan bakteriyoloji laboratuvarlarına finansman sağladı (Takvim.com.tr)


    CIA'İN KARA KUTUSU... BOMBA COVİD-19 İDDİASI

    CIA'in "kara kutusu" olarak tanımlanan kurumun Covid-19 da dahil olmak üzere tehlikeli virüsler üzerinde deneyler yapan bakteriyoloji laboratuvarlarındaki birçok projeye, pandeminin ortaya çıkmasından üç ay önce finansman sağladığı bir diğer iddia.

    Elon Musk ʺUSAID bir suç örgütüdür. Ölmesinin zamanı geldiʺ dedi (Takvim.com.tr)Elon Musk ʺUSAID bir suç örgütüdür. Ölmesinin zamanı geldiʺ dedi (Takvim.com.tr)

    ELON MUSK: USAID BİR SUÇ ÖRGÜTÜDÜR, ÖLMESİNİN ZAMANI GELDİ

    Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump tarafından oluşturulan Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına getirilen Elon Musk "USAID bir suç örgütüdür. Ölmesinin zamanı geldi" paylaşımında bulundu.

    Musk'ın "suç örgütü" dediği kurumun ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlanması gündemde. Bu süreçte USAID'ın X hesabı ve web sitesine erişim engeli getirildi.

    USAID Türkiye'deki LGBT sapkınlığının finansörleri arasında yer alıyor (Takvim.com.tr)USAID Türkiye'deki LGBT sapkınlığının finansörleri arasında yer alıyor (Takvim.com.tr)


    TÜRKİYE'DE LGBT SAPKINLIĞININ FİNANSÖRLERİNDEN... CHREST VAKFI PARAVAN OLARAK KULLANILIYOR

    ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Türkiye'de LGBT sapkınlığının finansörleri arasında yer alıyor. USAID 2024'te yani Biden yönetiminde "demokrasiyi yüceltme" bahanesiyle 2,3 milyar dolarlık bir fon dağıttı.

    Bahse konu meblağ, Chrest Vakfı gibi paravan vakıflar ve AB devletlerinin fonları üzerinden dünyadaki işbirlikçilere dağıtıldı.

    USAID, Chrest Foundation üzerinden ʺfondaşʺ medyaya yüz binlerce dolar gönderdi (Takvim.com.tr)USAID, Chrest Foundation üzerinden ʺfondaşʺ medyaya yüz binlerce dolar gönderdi (Takvim.com.tr)

    FONDAŞ MEDYAYI HİBELERLE İHYA ETTİ... KİM, NE ALDI?

    Türkiye'yi LGBT girdabına çekmek isteyen USAID ve Batılı işbirlikçileri fondaş medyayı da fonlamayı ihmal etmiyor.

    Chrest Foundation üzerinden yapılan ödemelerde Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope başı çekiyor. Medyascope'un 2016'dan 2020 yılına kadar aldığı toplam para 476 bin 720 doları buluyor.

    HİBENİN KILIFI: TARAFSIZLIK!

    Vakfın yayımladığı bilgilere göre kuruluşların hibe alma gerekçeleri dikkat çekiyor. Vakıf internet sitesinde Medyascope için "Tarafsız, ana akım haber yapımcılığı ve yayıncılığı" nedeniyle "destek" verildiği yazıyor.

    Serbestiyet internet sitesi için "Partizan olmayan habercilik yapılması" gerekçesi ile 50 bin dolar hibe verilmiş.

    MedyascopeMedyascope


    İşte belgeleriyle "fon" listesi;

    Medyascope'un 2016 - 2020 yılları arasında "Tarafsızlık" maskesiyle aldığı paraların listesi.

    Chrest Foundation'dan para alıp algı dolu haberler üreten Medyascope'un logosunda 'Çünkü Özgür' ifadesinin yer alması dikkatlerden kaçmadı.

    P24P24

    Bağımsız Gazetecilik Platformu (sözde) P24'ün 2019-2020 döneminde aldığı fon.

    140 journos ve Serbestiyet140 journos ve Serbestiyet

    140 journos'un aldığı para ve Serbestiyet'e verilen hibe

    Dağıtılan fonlarla Türkiye'de LGBT medyası oluşturmak amaçlandı (Takvim.com.tr)Dağıtılan fonlarla Türkiye'de LGBT medyası oluşturmak amaçlandı (Takvim.com.tr)


    TÜRKİYE'DE LGBT MEDYASI OLUŞTURMA AMACI

    Öte yandan USAID'in dağıttığı paralar Chrest gibi paravan vakıflar ve AB devletlerinin fonları üzerinden dünyadaki işbirlikçilere dağıtıldı. Bu paraların bir kısmı Türkiye'de LGBT medyası oluşturmak amacıyla kullanıldı.

    KAOS GL Derneği'ne 310 milyon TL hibe edildi.

    Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği'ne 227 milyon TL verildi.

    HEVİ LGBTİ isimli sapkın oluşuma 34 milyon TL gönderildi.

    KAMER Vakfı'na 299 milyon, KA-DER'e 96 milyon TL hibe edildi.

    MOR ÇATI Vakfı ise 58,6 milyon TL aldı.

    ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) kapatıldı (Takvim.com.tr)ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) kapatıldı (Takvim.com.tr)

    5. KOL APARATLARI VE SAPKINLARIN FON KAPISI KESİLDİ

    "Fondaş Medya" kavramının literatüre girmesine vesile olan, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) kapatılmasıyla Türkiye'deki 5. kol aparatlarının ve LGBT sapkınlarının fon kapısı kesilmiş olduı.

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