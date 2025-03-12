YPG’nin tasfiyesi panikletti! İsrail’den üç beş fotoğrafla Suriye’de işgal tehdidi: Hermon Dağı’nda neler oluyor?

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile YPG/SDG'nin Suriye'den tasfiyesi tasfiyesi için anlaşma imzaladı. Terör örgütünün Suriye'den tasfiyesine yönelik bu adım Ankara'nın "Terörsüz Türkiye" adımlarının önemli bir sonucu olarak öne çıkarken İsrail'de ise panik başladı. Tel Aviv Şara'nın bölgeye konuşlanması halinde onları hedef almakla tehdit ediyor.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Takvim Fotoğraf Arşivi

ŞARA YPG'Yİ TASFİYE ETTİ İSRAİL'DE PANİK BAŞLADI

İsrail Suriye'de yeni Cumhurbaşkanı Şara'nın terörden tasfiye adımları karşısında tehditlere başladı. İsrail YPG'nin tasfiyesi yanı sıra serbest bırakıldıktan sonra Suriye'ye giden Filistinlilerden de endişe ediyor.

HERMON DAĞI'NDA İŞGAL

Aralık ayında Suriye'de diktatör Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından İsrail, 1970'lerden bu yana Suriye ile İsrail arasındaki tampon bölge olan Hermon Dağı'nın Suriye tarafını ele geçirdi.

Tel Aviv, Suriye topraklarında ikisi Hermon Dağı tepesinde olmak üzere dokuz karakol kurdu.

İsrail'in Suriye'yi işgali, Fotoğraflar The Times of Israel'den alınmıştır

The Times of Israel, Hermon Dağı'nın zirvesine en yakın olan en yüksek IDF karakolunun devrik Esad rejiminden kalma bir bina kullanılarak inşa edildiğini belirtti.

Katz ve askeri yetkililer, IDF'nin bu karakola ve bölgedeki diğer sekiz karakola konuşlandırılmasının, askerlerin Golan Tepeleri'ndeki İsrail sınır topluluklarını daha iyi savunabilmesini sağlamayı amaçladığını söyledi.

İsrail'in Suriye'yi işgali, Fotoğraflar The Times of Israel'den alınmıştır

KATZ'DAN KÜSTAH TEHDİT

Katz, "El-Culani (Ahmed el Şara) her sabah Şam'daki cumhurbaşkanlığı sarayında gözlerini açtığında, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin kendisini Hermon Dağı'nın tepesinden izlediğini görecek ve bizlerin burada ve güney Suriye'nin tüm güvenlik bölgesinde, Golan ve Celile sakinlerini onun ve cihatçı dostlarının tehditlerinden korumak için bulunduğumuzu hatırlayacak" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Katzi Suriye'nin güneyinde hiçbir silahlı unsur bulunmaması için İsrail hava kuvvetlerinin yaklaşık 40 hedefe saldırı düzenlediğini iddia etti.

SÜRESİZ İŞGAL

İsrail ordusunun Suriye'de "süresiz" kalmaya hazır olduğunu söyleyen Katz, sözde güvenlik bölgesinin Suriye'nin güneyinde ikiye ayrıldığını söyledi.

İsrail'in Suriye'yi işgali, Fotoğraflar The Times of Israel'den alınmıştır

DÜRZİ DÜZMECESİ

İsrail'in Suriye'nin güneyindeki "Dürzileri koruyacağına" ve 16 Mart'tan itibaren ilk Suriye Dürzilerinin Golan Tepelerinde çalışmak üzere İsrail'e girmesine izin vereceğine yemin etti. Plan, Savunma Bakanlığı'nın Topraklardaki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörü'ne başkanlık eden ve kendisi de Dürzi olan Tümgeneral Ghassan Alian tarafından yönetiliyor.

İsrail'in Suriye'de iki ayrı bölgeyi daha işgal etti. İsrail Savunma Kuvvetlerinin "etki alanı" olarak tanımladığı Suriye'nin güneyinde üçüncü bir bölge daha bulunuyor. Bu bölge İsrail sınırından 80 kilometreye kadar uzaklıkta yer alıyor ve Şam'ın dış mahallelerine ve Dürzilerin çoğunlukta olduğu Süveyda şehrine kadar uzanıyor.