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USAID’e “Politico” darbe: Demokrat Parti’nin kalesiydi fonu kesiliyor! LGBT skandalı: Bangladeş’ten Guatemala’ya sapkınlara fon

CIA’in kara kutusu Ulusal Kalkınma Ajansı’nın (USAID) dünya çapındaki kirli faaliyetleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Beyaz Saray USAID’in Demokrat Parti’nin kalesi olarak bilinen Politico gazetesine fon sağladığını tespit ettiklerini ve 8 milyon dolarlık aboneliği keseceklerini duyurdu. Öte yandan USAID’in Bangladeş’ten Kosova’ya, LGBT faaliyetleri yürüten Stephen Leonelli’ye milyon dolarlık ödül verdiği ortaya çıktı. Peki USAID’in gizemli fondaşı Leonelli bu ülkelerde neler yaptı? USAID ile Politico arasındaki bağlantı ne? İşte CIA’in kara kutusunun kirli çamaşırları…

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Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 10:25 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 10:25
USAID’e Politico darbe: Demokrat Parti’nin kalesiydi fonu kesiliyor! LGBT skandalı: Bangladeş’ten Guatemala’ya sapkınlara fon

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    ABD'de Donald Trump'ın lağvettiği ve CIA'in kara kutusu olarak ABD Ulusal Kalkınma Ajansı (USAID) yeni bir skandalla daha gündeme damga vurdu. USAID'in sapkın LGBT programlarını yurt dışında nasıl fonladığına ilişkin detaylar ortaya çıkarken Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt ise federal hükümetin, Amerikan siyasi dijital gazete şirketi Politico'ya ait 8 milyon dolarlık aboneliği iptal edeceğini duyurdu. USAID ile Politico arasındaki bağlantı ise seçimden yeni çıkmış olan ABD'de bomba etkisi yarattı.

    USAID, AAUSAID, AA

    USAID'DEN DEMOKRAT PARTİ'NİN KALESİNE MİLYONLARCA DOLAR

    Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Demokrat Parti'nin kalesi Politico ve Associated Press'in (AP) yıllardır USAID'den milyonlarca dolar aldığını ortaya attı.

    USAID'in fonunun kesilmesinin ardından Demokrat milletvekilleri büyük bir telaşa kapılmıştı. Politico hamlesi de bunun hemen ardından geldi.

    Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, AABeyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, AA

    BEYAZ SARAY DUYURDU: 8 MİLYON DOLARLIK ABONELİK İPTAL

    Beyaz Saray'da düzenlenen basın brifinginde Leavitt gazetecilere yaptığı açıklamada, USAID'in Politico da dahil olmak üzere medya kuruluşlarına sağladığı finansmandan haberdar olduğunu ve "Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla Politico aboneliklerini sübvanse etmek" için tahsis edilen vergi mükellefi dolarlarının artık kullanılmayacağını belirtti.

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    FONDAŞLARIN MUSLUĞU KESİLİYOR

    Leavitt, açıklamasında "USAID'in Politico gibi medya kuruluşlarını fonladığının farkına vardım, Politico'nun bu odada bir koltuğu olduğunu biliyorum. Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla abonelikleri sübvanse etmek için kullanılan 8 milyon dolardan fazla vergi mükellefi dolarının artık olmayacağını doğrulayabilirim. DOGE ekibi şu anda bu ödemeleri iptal etmek için çalışıyor." dedi.

    Politico'nun liderleri Goli Sheikholeslami ve John Harris, çarşamba günü çalışanlarına gönderdikleri bir yazıda, medya şirketinin hükümetten herhangi bir fon aldığı iddialarını yalanladı. AP, yaptığı açıklamada, federal hükümetin "uzun zamandır hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi yönetimler boyunca AP'nin müşterisi olduğunu" söyledi.

    SAPKIN LGBT AKTİVİSTİNE MİLYON DOLARLIK ÖDÜL

    USAID'in skandalları bununla da sınırlı kalmıyor. LGBT gibi sapkın oluşumlara arka çıktığı bilinen USAD'in LGBTQI program danışmanına ayırdığı ödül akla zarar.

    USAID, LGBT aktivistliği yapan Stephen Leonelli'ye tam 969 bin 821 dolar ödül verdi.

    USAID İSMİNİ GİZLİYORDU! ÖĞRENİLİNCE ORTADAN KAYBOLDU

    Leonelli'nin ismi ödemelerin belirtildiği USA Spending web sitesinde gizli tutuluyor. Üstelik ABD gazetesi New York Post ise Leonelli ile iletişime geçmeye çalıştıklarını ve bunun ardından Leonelli'nin LinkedIn profilini kapattığını belirtiyor.

    USAID ÖDÜLÜNÜN BEDELİ

    Peki Leonelli CIA'in kara kutusundan ödül almak için neler yaptı?

    BANGLADEŞ'TEN GUATEMALA'YA ÜÇÜNCÜ CİNSİYET, HORMON TEDAVİSİ, CİNSİYET DEĞİŞTİRME AMELİYATI…

    * Bangladeş'in 2021 ulusal nüfus sayımına üçüncü cinsiyet seçeneğini eklemesiyle sonuçlanan çabalar.

    * Güney Afrika'da "hormon replasman tedavisi" uygulayan klinikler de dahil olmak üzere "cinsiyet onaylayan sağlık hizmeti"nin desteklenmesi.

    * "Kosova'da transgender ayrımcılığını azaltmak ve yasal cinsiyet tanınmasını savunmak."

    * Guatemala'da "LGBTQI+ siyasi katılımının artırılması".

    * Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki LGBTQI+ örgütleri için güvenlik korumalarını artırmak amacıyla bir araç takımı oluşturulması.

    2022'DE BAŞLADI

    Sosyal medya paylaşımları, Leonelli'nin Ağustos 2022'de başlayan USAID ödülü kapsamında bu faaliyetlerine devam ettiğini gösteriyor.

    NEW YORK POST SORDU: ABD VERGİLERİ NEDEN SAPKINLIĞA HARCANIYOR?

    USAID Peru'dan Kolombiya'ya, Guatemala'dan Batı Balkanlar'a cinsiyet değiştirme programlarını fonluyor. Hal böyleyken New York Post da sordu: Amerikan vergileri neden bu tür programlara harcanıyor?

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