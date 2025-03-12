Kolombiya’da askerlere bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Kolombiya'da ülkenin güneybatısındaki Cauca'ya bağlı Balboa kasabasında bir köprüyü onaran askerler bombalı saldırı düzenlendi.

Kolombiya'da bombalı saldırı, Takvim.com.tr

5 ASKER ÖLDÜ

Saldırıda 5 asker yaşamını yitirdi, 6 asker yaralandı.

Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Sanchez, saldırıyı kınayarak hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Cauca Valisi Octavio Guzman ise X hesabından yaptığı açıklamada, "Balboa-El Estrecho yolunda ordu birliklerimize yönelik saldırıdan derin üzüntü duyuyoruz. Şiddet, can almaya ve Cauca'nın geleceğini tehdit etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Sanchez, AA

KRİTİK KÖPRÜ

Saldırıdan önce Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X hesabından yaptığı paylaşımda, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyeleri tarafından tahrip edilen köprünün yeniden inşa edileceğini ve bunun bölgedeki köylülerin ekonomisi için büyük önem taşıdığını belirtmişti.

Yetkililer, saldırıdan FARC'ın çatı örgütü Estado Mayor Central'e (EMC) bağlı Carlos Patino grubunu sorumlu tuttu.

NEDİR BU EMC?

"Ivan Mordisco" ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve FARC ile devlet arasındaki barış anlaşmasına hiç katılmayan EMC, FARC'ın sözde "Genelkurmay Başkanlığı" olarak da biliniyor.

Ülke basınına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollardan finansman sağlıyor.