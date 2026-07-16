Pentagon'da testosteron alarmı: Askerler test edilecek
Pentagon’da "Yüksek Testosteron Bakanlığı" başlığıyla yeni bir sağlık protokolü duyuran ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, "askeri güç kaybını" önlemek amacıyla 30 yaş ve üzerindeki askerlere yıllık rutin muayenelerde zorunlu testosteron taraması yapılacağını açıkladı. Adı cinsel saldırı, aşırı alkol gibi iddialarla anılan tartışmalı Bakan Hegseth, hormon düzeyi düşük çıkan askerlere kendi rızalarıyla ücretsiz ikame tedavisi uygulanacağını belirtti.
ABD Savunma Bakanlığı ilginç bir karar aldı. Pentagon, 30 yaş üstü askeri personeli testosteron testine sokacak.
"YÜKSEK TESTOSTERON BAKANLIĞI"
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ordu içerisindeki yeni sağlık protokolünü duyurdu. Hegseth, X platformu üzerinden "Yüksek Testosteron Bakanlığı" başlığıyla paylaştığı videolu açıklamada, kararın detaylarını paylaştı. Yeni uygulama kapsamında, 30 yaş ve üzerindeki tüm askerlerin yıllık rutin sağlık muayenelerine testosteron eksikliği taraması da zorunlu bir parça olarak eklenecek.
YAŞ SINIRINA "HORMON" AYARI
Hegseth, yaşın ilerlemesiyle birlikte erkeklik hormonu seviyelerinin düşüş eğilimine girdiğini söyledi.
Yapılan bu hamlenin temel amacının askeri güç kaybını önlemek olduğunu öne süren Hegseth, uygulamanın, testosteron eksikliğinin önüne geçerek askerlerin görevlerini "en iyi şekilde yerine getirebilmelerini" sağlamayı hedeflediğini iddia etti.
İSTEYENE HORMON TAKVİYESİ
Pentagon'un yeni sağlık politikası sadece 30 yaş üstünü kapsamakla kalmayacak. Hegseth, 30 yaşın altındaki personelin de talep etmeleri durumunda bu testten ücretsiz olarak yararlanabileceğini aktardı.
Pete Hegseth, tarama sonuçlarında hormon düzeyi düşük çıkan askerlerin, kendi rızaları ve istekleri halinde hormon ikame tedavisine başlanabileceğini kaydetti.
PETE HEGSETH SKANDALLARLA ANILIYOR
Savunma Bakanlığı koltuğuna oturduğu andan itibaren tartışmaların odağında yer alan Pete Hegseth'in geçmişi; cinsel saldırı, aşırı alkol ve finansal suistimal iddialarıyla çalkalanıyor. Hegseth'in, 2017 yılında bir kadına yönelik cinsel saldırı suçlamasının ardından mağdura şikayetini geri çekmesi için "50 bin dolarlık gizli bir tazminat" ödediği ortaya çıkarken, eski meslektaşları da kendisini veteran derneklerinde görev yaptığı dönemde "aşırı alkol kullanımı, iş yerinde sarhoşluk ve cinsel tacizle" suçluyor. Annesinin bile 2018 yılında gönderdiği bir e-postada kendisini doğrudan "kadın istismarcısı" olarak nitelendirdiği Hegseth, ilk evliliğinin "sadakatsizlik", ikinci evliliğinin ise evlilik dışı çocuk nedeniyle bittiği yönündeki mahkeme kayıtlarına ve 2015'teki bir gaziler etkinliğinde sarhoşken "Tüm Müslümanları öldürün" diye bağırdığı iddialarına rağmen tüm bu yaşananları "siyasi iftira" olarak nitelendirip reddediyor.