Pentagon'da testosteron alarmı: Askerler test edilecek

"YÜKSEK TESTOSTERON BAKANLIĞI" ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth , ordu içerisindeki yeni sağlık protokolünü duyurdu. Hegseth, X platformu üzerinden "Yüksek Testosteron Bakanlığı" başlığıyla paylaştığı videolu açıklamada, kararın detaylarını paylaştı. Yeni uygulama kapsamında, 30 yaş ve üzerindeki tüm askerlerin yıllık rutin sağlık muayenelerine testosteron eksikliği taraması da zorunlu bir parça olarak eklenecek.

Yapılan bu hamlenin temel amacının askeri güç kaybını önlemek olduğunu öne süren Hegseth, uygulamanın, testosteron eksikliğinin önüne geçerek askerlerin görevlerini "en iyi şekilde yerine getirebilmelerini" sağlamayı hedeflediğini iddia etti.

Hegseth'in X paylaşımı

İSTEYENE HORMON TAKVİYESİ

Pentagon'un yeni sağlık politikası sadece 30 yaş üstünü kapsamakla kalmayacak. Hegseth, 30 yaşın altındaki personelin de talep etmeleri durumunda bu testten ücretsiz olarak yararlanabileceğini aktardı.