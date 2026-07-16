Apple, OpenAI'a, şirketin eski donanım şefi Tang Tan'a, eski mühendisi Chang Liu'ya ve efsanevi tasarımcı Jony Ive tarafından kurulan 'io Products'a daha sonra OpenAI tarafından satın alınan şirkete karşı ticari sırların çalındığı iddiasıyla çarpıcı bir dava açtı. Dava dosyasına göre Apple, OpenAI'ın Apple'daki işe alım rüzgârını gizli donanım bilgilerini çalmak için bir "boru hattı" olarak kullandığını ve OpenAI'ın donanım departmanının ahlaki çürümüş temeller üzerine kurulduğunu iddia ediyor.

Apple'dan OpenAI'a donanım hırsızlığı davası açıldı. (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

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Davanın merkezindeki isimlerden biri, 24 yıl boyunca Apple'da çalışmış ve iPhone, Apple Watch ile AirPods'un fiziksel tasarım süreçlerini yönetmiş eski Başkan Yardımcısı Tang Tan. Şubat 2024'te Apple'dan ayrılarak Jony Ive'ın 'io' adlı yapay zeka donanımı girişimine katılan ve şirketin Mayıs 2025'te OpenAI'a 6.5 milyar dolara satılmasıyla OpenAI'ın Baş Donanım Sorumlusu (Chief Hardware Officer) olan Tan, son derece ciddi suçlamalarla karşı karşıya.

Apple'ın iddialarına göre Tan, Apple'dan OpenAI'a geçmek isteyen adaylarla yaptığı iş görüşmelerinde Apple'ın henüz duyurulmamış gizli proje kod adlarını kullandı. Hatta Tan'ın, adaylardan "göster ve anlat" (show and tell) seansları için gizli prototipler, bataryalar ve mantık kartları (logic boards) gibi "gerçek parçalar" getirmelerini istediği belirtiliyor.