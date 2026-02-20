ABD’de UFO çılgınlığı: Trump gizli dosyalar için düğmeye bastı! Epstein gündemini mi değiştiriyor?

Obama daha önce katıldığı podcast yayınında uzaylıların gerçek olduğunu ancak kendisinin görmediğini ve Nevada'daki 51. Bölge'de gizli bir komplo olmadığını söylemişti.

Pentagon 2024 raporunda, 1945'ten bu yana UFO'lar hakkındaki tüm araştırma faaliyetlerini inceleyerek uzaylı teknolojilerinin Dünya'ya hiç uğramadığı sonucuna vardığını açıklamıştı.

Trump'ın UFO açıklaması, ABD Adalet Bakanlığı'nın pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile ilgili belgeleri yayımlamasıyla ortaya çıkan gündemi kapatma çabası olarak değerlendirildi.

Trump, eski Başkan Barack Obama'nın bir podcast röportajında uzaylıların gerçek olduğunu söylemesini eleştirerek bunun büyük bir hata olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı ve ilgili kurumlara uzaylılar, UFO ve tanımlanamayan anormal fenomenlerle ilgili dosyaları tespit edip yayımlama sürecini başlatmaları için talimat vereceğini açıkladı.

Trump, uzaylıların gerçek olup olmadığını ise bilmediğini belirterek, bu konuda fikri olmadığını ve asla bu konu hakkında konuşmayacağını söyledi.

Obama'nın "gizli" bilgiler verdiğini ve "bunu yapmaması gerektiğini" savunan Trump, "O, büyük bir hata yaptı." dedi.

KURUMLARA TALİMAT VERİLİYOR

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise gösterilen büyük ilgiye dayanarak, Savunma Bakanı ve diğer ilgili bakanlık ile kurumlara, uzaylılar ve dünya dışı yaşam, "tanımlanamayan anormal fenomen" (UAP) ile UFO'larla ilgili dosyaları tespit edip yayımlama süreçlerini başlatmaları için talimat vereceğini açıkladı.

Obama, katıldığı podcast yayınında uzaylıların gerçek olup olmadığına ilişkin soruya "Gerçekler ama ben görmedim." yanıtını vermişti.

Nevada eyaletinde bulunan ve gizli askeri araştırmaların yapıldığı "51. Bölge" olarak bilinen askeri üsse işaret eden Obama, "ABD Başkanı'ndan bile gizlenen büyük bir komplo yoksa (uzaylılar) yer altında bir tesis de bulunmuyor." ifadesini kullanmıştı.