ABD’de UFO çılgınlığı: Trump gizli dosyalar için düğmeye bastı! Epstein gündemini mi değiştiriyor?
ABD Başkanı Donald Trump, Obama’nın "uzaylılar gerçek" açıklamasını sert dille eleştirerek, Pentagon ve ilgili kurumlara UFO dosyalarının yayınlanması için talimat vereceğini duyurdu. Epstein davasına dair şok edici belgelerin art arda açıklandığı bir dönemde gelen bu hamle, kamuoyunda "pedofili skandalını örtbas etme çabası" olarak yorumlanırken; Pentagon’un milyonlarca dolar harcadığı "fiyasko" UFO araştırmaları yeniden tartışmaya açıldı.
- ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı ve ilgili kurumlara uzaylılar, UFO ve tanımlanamayan anormal fenomenlerle ilgili dosyaları tespit edip yayımlama sürecini başlatmaları için talimat vereceğini açıkladı.
- Trump, eski Başkan Barack Obama'nın bir podcast röportajında uzaylıların gerçek olduğunu söylemesini eleştirerek bunun büyük bir hata olduğunu belirtti.
- Trump'ın UFO açıklaması, ABD Adalet Bakanlığı'nın pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile ilgili belgeleri yayımlamasıyla ortaya çıkan gündemi kapatma çabası olarak değerlendirildi.
- Pentagon 2024 raporunda, 1945'ten bu yana UFO'lar hakkındaki tüm araştırma faaliyetlerini inceleyerek uzaylı teknolojilerinin Dünya'ya hiç uğramadığı sonucuna vardığını açıklamıştı.
- Obama daha önce katıldığı podcast yayınında uzaylıların gerçek olduğunu ancak kendisinin görmediğini ve Nevada'daki 51. Bölge'de gizli bir komplo olmadığını söylemişti.
ABD'de "tanımlanamayan uçan cisimler" (UFO) çılgınlığı devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ilgili bakanlıklar ve kurumlara uzaylılar ve (UFO) ile ilgili dosyaları tespit edip, yayımlama sürecini başlatmaları için talimat vereceğini açıkladı. Trump'ın açıklaması pedofili finansörü Jeffrey Epstein dosyalarıyla ilgili gündemi kapatma çabası olarak tepki çekerken Pentagon'un UFO skandalları da yeniden gündeme geldi.Trump’tan UFO talimatı: "Gizli belgeler halka açılacak!"
TRUMP'TAN UFO AÇIKLAMASI
Trump, Air Force One uçağında gazetecilere eski Başkan Barack Obama'nın bir podcast röportajında "uzaylıların gerçek olduğunu" söylemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Obama'nın "gizli" bilgiler verdiğini ve "bunu yapmaması gerektiğini" savunan Trump, "O, büyük bir hata yaptı." dedi.
Trump, uzaylıların gerçek olup olmadığını ise bilmediğini belirterek, bu konuda fikri olmadığını ve asla bu konu hakkında konuşmayacağını söyledi.
KURUMLARA TALİMAT VERİLİYOR
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise gösterilen büyük ilgiye dayanarak, Savunma Bakanı ve diğer ilgili bakanlık ile kurumlara, uzaylılar ve dünya dışı yaşam, "tanımlanamayan anormal fenomen" (UAP) ile UFO'larla ilgili dosyaları tespit edip yayımlama süreçlerini başlatmaları için talimat vereceğini açıkladı.
Obama, katıldığı podcast yayınında uzaylıların gerçek olup olmadığına ilişkin soruya "Gerçekler ama ben görmedim." yanıtını vermişti.
Nevada eyaletinde bulunan ve gizli askeri araştırmaların yapıldığı "51. Bölge" olarak bilinen askeri üsse işaret eden Obama, "ABD Başkanı'ndan bile gizlenen büyük bir komplo yoksa (uzaylılar) yer altında bir tesis de bulunmuyor." ifadesini kullanmıştı.
EPSTEIN GÜNDEMİNİ KAPATMAYA MI ÇALIŞIYOR?
ABD Adalet Bakanlığı pedofili finansörüJeffrey Epstein ile ilgili belgeleri yayımlamaya devam ederken siyasetten sanat camiasına dünyaca ünlü pek çok ismin Epstein ile ilgisi ortaya çıkmaya devam ediyor. Epstein belgeleri tüm dünyada şok etkisi yaratırken Trump'ın bir anda gelen uzaylı çıkışı ise gündemi değiştirme çabası olarak görüldü ve tepki çekti.
PENTAGON'UN UFO SKANDALI
ABD hükümeti uzaylıların varlığını kanıtlamaya yönelik çalışmalara milyonlarca dolar harcadıktan sonra onlarca yıllık misyonun fiyasko olduğunu resmen kabul etmişti. Pentagon 2024 raporunda, 1945'ten bu yana ABD hükümetinin UFO'lar hakkındaki tüm araştırma faaliyetlerini incelediğini ve uzaylıların teknolojilerinin Dünya'ya hiç uğramadığı sonucuna varılmıştı. Pentagon'un sağladığı milyonlarca dolarlık fon ise ABD basınının deyimi ile "hayalet avcıları ve medyumlardan" oluşan bir ekibe heba edildi.