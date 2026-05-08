Pentagon dünya dışı yaşamı belgelediğini iddia ediyor: 160 UFO dosyası ilk kez yayımlandı

Pentagon'da UFO çılgınlığı devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatları ve duyurularının ardından Pentagon dünya dışı yaşamı belgelediğini iddia ettikleri binlerce UFO dosyasını yayımladı. Trump daha önce de UFO belgelerini yayımlayacağını söylemiş ve hakkında pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile bağını gündemden düşürmeye çalışmakla suçlanmıştı.

  • ABD Savunma Bakanlığı, 80 yıl öncesine dayanan UFO gözlemleriyle ilgili 162 dosya yayımladı.
  • Pentagon'un dosyaları yayımlaması, şubat ayında uzaylı ve tanımlanamayan hava olayları konusunda şeffaflık çağrısında bulunan başkanlık emrinin ardından geldi.
  • Pentagon, Trump'ın talimatından önce de UFO'larla ilgili belgelerin gizliliğini kaldırma sürecine devam ediyordu.
  • Sean Kirkpatrick, yayımlanan belgelerde şok edici bir açıklama bulunmadığını ve okuyucuların uzaylılarla ilgili röportajlar beklememesi gerektiğini belirtti.
  • ABD hükümeti, uzaylıların varlığını kanıtlamaya yönelik çalışmaların fiyasko olduğunu ve uzaylı teknolojilerinin Dünya'ya hiç uğramadığını kabul etti.

ABD Savunma Bakanlığı 80 yıl öncesine dayanan UFO gözlemleriyle ilgili 160'tan fazla dosyayı yayımladı. Trump'ın "Bence bunların bazıları insanlar için çok ilginç olacak" demesinden iki gün sonra Pentagon 160'tan fazla dosya yayımladı.

PENTAGON'DAN UFO FOTOĞRAFLARI

Pentagon tarafından 162 dosyanın ifşa edilmesi, şubat ayında verilen ve "uzaylı ve dünya dışı yaşam, tanımlanamayan hava olayları (UAP) ve tanımlanamayan uçan cisimler (UFO)" konusunda şeffaflık çağrısında bulunan başkanlık emrinin ardından geldi.

Pentagon Trump'ın talimatından önce de federal yetkililer tarafından genellikle açıklanamayan anormal olaylar veya UAP olarak adlandırılan UFO'larla ilgili hükümet belgelerinin gizliliğini kaldırma ve yayınlama sürecine yıllardır devam ediyordu.

Fizikçi ve eski bir istihbarat subayı olan ve 2023 yılına kadar departmanın Tüm Alanlardaki Anormallik Çözüm Ofisi'ni (AARO) yöneten Sean Kirkpatrick, hükümet kayıtlarını incelediğini ve ortada şok edici bir açıklama bulunmadığına inandığını söyledi.

Kirkpatrick Associated Press'e verdiği demeçte, "Okuyucular, uzaylılar dünyaya indiğinde onlarla yapılan röportajların yer aldığı, fotoğrafların bulunduğu bir belge olacağı umuduna kapılmamalılar. Çünkü böyle bir şey yok." dedi.

EPSTEIN TEPKİSİ

Trump daha önce de UFO belgelerini yayımlayacağını söylemiş ve hakkında pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile bağını gündemden düşürmeye çalışmakla suçlanmıştı.

PENTAGON'UN UFO SKANDALI

ABD hükümeti uzaylıların varlığını kanıtlamaya yönelik çalışmalara milyonlarca dolar harcadıktan sonra onlarca yıllık misyonun fiyasko olduğunu resmen kabul etmişti. Pentagon 2024 raporunda, 1945'ten bu yana ABD hükümetinin UFO'lar hakkındaki tüm araştırma faaliyetlerini incelediğini ve uzaylıların teknolojilerinin Dünya'ya hiç uğramadığı sonucuna varılmıştı. Pentagon'un sağladığı milyonlarca dolarlık fon ise ABD basınının deyimi ile "hayalet avcıları ve medyumlardan" oluşan bir ekibe heba edildi.

