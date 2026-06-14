2026 Dünya Kupası'na damga vuran hırsızlık! İngiltere kampı soyuldu: Harry Kane ve Bellingham’ın kramponlarını çaldılar | Hırsızlar yakalandı
Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Hırvatistan ile karşılaşmaya hazırlanan İngiltere, Kansas City'deki kamp üssünde akılalmaz bir hırsızlık şoku yaşadı. Yıldız oyuncular Harry Kane ve Jude Bellingham'ın üzerlerinde isimleri, ailelerinin baş harfleri bulunan kramponları dahil, İngiltere Milli Takımı'na ait çok sayıda malzeme çalındı. Kansas polisinin müdahalesiyle malzemeler kurtarılırken olay 2026 Dünya Kupası'na damga vurdu.
Hızlı Özet Göster
- İngiltere Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası öncesinde ABD'de hırsızlık şoku yaşadı.
- Hırsızlar, takımın kramponları ve antrenman malzemelerini çaldı.
- Kansas City Polis Departmanı olayla ilgili soruşturma başlattı ve iki kişi gözaltına alındı.
- Çalınan malzemelerin büyük kısmı geri alındı ve takım rahat bir nefes aldı.
- İngiltere, turnuvadaki ilk maçında Hırvatistan ile karşılaşacak.
2026 Dünya Kupası için ABD'ye giden İngiltere Milli Takımı, turnuvanın başlamasına sayılı günler kala akılalmaz bir hırsızlık şoku yaşadı. Takımın ilk antrenmanı öncesinde, yıldız oyuncuların kramponları ve antrenman malzemeleri çalındı.
DÜNYA KUPASI'NA DAMGA VURAN HIRSIZLIK
Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Hırvatistan ile karşılaşacak. Florida'daki hazırlık kampını tamamlayan milli takım, grup aşaması boyunca kalacağı Kansas City'deki Swope Soccer Village tesislerine ulaştı. Ancak takımın hemen arkasından gelen ve antrenman malzemelerini taşıyan minibüs, daha boşaltılmaya fırsat kalmadan kimliği belirsiz kişilerin hedefi oldu.
KANE VE BELLINGHAM'IN KRAMPONLARI ÇALINDI
Hırsızların hedef aldığı araçtan resmi turnuva topları, antrenman ekipmanları, analiz tahtaları ve masaj masalarının yanı sıra futbolcuların maçlarda giyeceği özel kramponlar çalındı. İngiliz basınından sızan bilgilere göre, çalınan malzemeler arasında kaptan Harry Kane ve Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham'ın üzerlerinde isimleri, ailelerinin baş harfleri ve ülke bayrakları bulunan özel yapım kramponları da yer alıyordu. Araçta koca kargodan geriye yalnızca tek bir futbol topunun kaldığı belirtildi.
KANSAS POLİSİ HAREKETE GEÇTİ
Olayın cuma akşamı fark edilmesinin ardından İngiltere Futbol Federasyonu (FA) ve yerel güvenlik güçleri alarma geçti. Kansas City Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kansas City'e ulaşan bir takım aracından bazı malzemelerin eksildiği ve hırsızlık şüphesi olduğu ihbarıyla soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili şüpheli görülen iki kişi gözaltına alınmıştır."
Polisin hızlı müdahalesi ve yürütülen operasyon sayesinde çalınan kramponların ve antrenman malzemelerinin büyük bir kısmının başarılı bir şekilde geri yerlerine teslim edildiği bildirildi.
Hırvatistan ile oynanacak kritik maç öncesinde yaşanan bu lojistik kriz, malzemelerin bulunmasıyla tatlıya bağlandı. İngiltere cephesinden gelen son bilgilere göre, malzemelerin kurtarılması Thomas Tuchel ve öğrencilerine derin bir nefes aldırırken, olayın takımın turnuva konsantrasyonunu etkilemeyeceği vurgulandı.