İngiltere Milli Takım Kaptanı Harry Kane

KANSAS POLİSİ HAREKETE GEÇTİ

Olayın cuma akşamı fark edilmesinin ardından İngiltere Futbol Federasyonu (FA) ve yerel güvenlik güçleri alarma geçti. Kansas City Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kansas City'e ulaşan bir takım aracından bazı malzemelerin eksildiği ve hırsızlık şüphesi olduğu ihbarıyla soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili şüpheli görülen iki kişi gözaltına alınmıştır."