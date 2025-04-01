Küresel akıl Türkiye-İsrail savaşını körüklüyor! Newsweek Suriye’yi işaret etti

İsrail Golan Tepeleri'nde işgali genişletme çabalarına devam ederken arkasında küresel aklın olduğu ABD dergisi Newsweek ise Türkiye-İsrail savaşını körüklemeye çalışıyor.

New York merkezli Newsweek, "Suriye'de İsrail ve Türkiye arasında tehlikeli bir rekabet tırmanıyor" dedi. Diktatör Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından İsrail'in Suriye'deki Golan Tepeleri'ne yönelik saldırıları artırdığını vurgulayan Newsweek, Tel Aviv'in Dürzi ve Kürtlere yönelik hamlelerine de dikkat çekti.

Newsweek dergisinin son kapağı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

KÜRESEL AKIL TÜRKİYE-İSRAİL SAVAŞINI KÖRÜKLÜYOR

Türkiye'nin her geçen gün daha etkili bir bölgesel güç olduğunu yazan Newsweek, Suriye'de artan etkisine de dikkat çekti. Ankara'nın "Terörsüz Türkiye" adımları sonuç verirken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, PKK'ya "silah bırakın" çağrısı yapmıştı. Newsweek ise Türkiye ve Suriye'nin terörü bitirme hamlelerine dikkat çekerken ve İsrail ile Türkiye arasında savaşı körüklemeye çalışıyor.

Newsweek İsrailli akademisyenlerin kısa süre içinde Ankara-Tel Aviv hattında küçük çaplı dahi de olsa çatışmalar çıkabileceğini söylediğini belirtirken küreselcilerin İsrail-Türkiye savaşını körüklediğini de açıkça gözler önüne serdi.

Golan'da İsrail işgali, AFP

ANKARA-ŞAM İŞ BİRLİĞİ SİYONİSTLERİ TEDİRGİN ETTİ

Diktatör Beşar Esad'ın devrilmesi ve yönetime Ahmed el Şara'nın geçmesinin ardından Ankara-Şam hattında iş birliğinin arttığını vurgulayan Newsweek Suriye ile Türkiye arasındaki bağın derinleştiğini belirtti. Newsweek'in de vurguladığı gibi Türkiye'nin Suriye'de milyarlarca dolarlık yatırımla artan rolü İsrail için yeni endişeleri beraberinde getirdi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE MİKROFON TUTTU

Küreselci dergi bir skandala daha imza attı ve terör örgütü PKK'nın Suriye kolu SDG'nin "danışmanı" Riyad Darar'ın "Türkiye Suriye'nin bölünmesini istemiyor çünkü Suriye'nin tamamını Türkiye'ye ilhak etmek veya onu bir Türk vilayeti yapmak istiyor" şeklindeki skandal ifadelerine yer verdi.

Ocak ayında İsrail'in eski Milli Güvenlik Konseyi Başkan Vekili Jacob Nagel liderliğindeki bir İsrail hükümet komisyonundan olası bir Ankara-Tel Aviv çatışmasına yönelik uyarılar geldiğini belirten Newsweek, raporda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Osmanlı tacını eski ihtişamına kavuşturma rüyasını" gerçekleştirmesi durumunda "doğrudan savaş" çıkabileceğine yönelik skandal ifadelere yer verildiğini belirtti.

İsrail son olarak geçtiğimiz ay Suriye'de Dürzileri ayaklandırmaya yönelik hamleler yaptı.

DÜRZİLERDEN İŞGAL ALTINDAKİ GOLAN'A ZİYARET

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara, bölgede terörü bitirmek için YPG elebaşı Ferhad Abdi Şahin'le anlaşma imzaladıktan hemen sonra İsrail'den Suriye'ye tehditler gelmeye başladı.

Anlaşmanın ardından İsrail Suriye'de devrik diktatör Beşar Esad rejiminin artıklarıyla provokasyona girişirken "üst düzey" Suriyeli Dürziler İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ni ziyaret etti.

Dürziler 14 Mart 2025'te kuzey İsrail'de Dürzi toplumu için kutsal bir yer olan Nabi Shuayb Türbesi'ni ziyaret ettiği gün toplandılar, Reuters

52 yıl sonra ilk kez İsrail'i ziyaret eden 100 kişilik Dürzi heyeti İsrail bayrağı altında poz verdi.

Dürziler 14 Mart 2025'te kuzey İsrail'de Dürzi toplumu için kutsal bir yer olan Nabi Shuayb Türbesi'ni ziyaret ettiği gün toplandılar, Reuters

SURİYE'DE DE GAZZE'DE DE İSRAİL'İN PİYONU

İsrail Dürzileri Suriye'yi kantonlara bölmek için kullanıyor. Dürzilerin İsrail için yaptıkları Suriye ile de kalmıyor. Suriye, İsrail, Filistin ve Lübnan'da yaşayan Arap azınlık Dürziler, İsrail ordusuna da katıldı ve Gazze'ye yönelik saldırılarda yer aldı.

AYAKLANMADAN SONRA TEL AVİV ÇAĞRI YAPMIŞTI

Cuma günkü ziyaret, İsrail'in Dürzilere verdiği desteğin son işareti oldu. Tel Aviv daha önce Dürzilerin haklarının korunması için çağrı yapmıştı.

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz bu hafta Suriye'deki Esad kalıntılarının ayaklanmasına karşı yeni Şam yönetiminin operasyonunun ardından sınır hattının diğer tarafındaki Dürzilerin Golan Tepeleri'ne iş amaçlı girmelerine izin verileceğini ve hatta İsrail'in bu topluluğu savunmaya hazır olduğunu söyledi.

Golan'da İsrail işgali, EPA