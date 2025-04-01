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Eski üst düzey Bloomberg yöneticisi evinde ailesiyle ölü bulundu

ABD medya şirketi Bloomberg’in eski üst düzey yöneticilerinden Richard Samarel evinde ailesi ile birlikte ölü bulundu. ABD’nin Güney Karolina eyaletinde bir küçük kız ve anne-babasının cesetleri bulundu. Adli tıp incelemesinin ardından cesetlerin Samarel, eşi ve kızına ait olduğu ortaya çıktı. Akıllarda ise tek bir soru var: Kaza mı cinayet mi?

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Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 16:27 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 16:38
Eski üst düzey Bloomberg yöneticisi evinde ailesiyle ölü bulundu

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ABD'nin Güney Karolina eyaletindeki bulunan Greenville'de, Greer kasabasında bir komşunun ihbarı üzerine 9 yaşındaki bir kızın ve ebeveynlerinin cesetleri bulundu.

Güney Carolina'da polisin iki ebeveyn ve küçük bir kızı ölü bulduğu ev, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştırGüney Carolina'da polisin iki ebeveyn ve küçük bir kızı ölü bulduğu ev, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

BLOOMBERG YÖNETİCİSİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Adli tıp incelemesinin ardından kurbanların Bloomberg'in eski üst düzey yöneticisi Richard Samarel, eşi Lina Maria Samarel ve kızları Samantha Samarel olduğu ortaya çıktı.

54 yaşındaki Richard Samarel ve 45 yaşındaki Lina Maria Samarel, Güney Carolina'daki evlerinde ölü bulundu, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır54 yaşındaki Richard Samarel ve 45 yaşındaki Lina Maria Samarel, Güney Carolina'daki evlerinde ölü bulundu, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

KAZA MI CİNAYET Mİ?

Polisler Bloomberg yöneticisi ve ailesinin şüpheli ölümü hakkında fazla ayrıntı vermedi. Ölümlerinin kaza mı yoksa cinayet mi olduğu henüz bilinmiyor.

Kasabanın şerifi "Hem Adli Tabiplik Ofisi hem de bu kurum olayla ilgili kendi soruşturmalarını daha da ilerletebildiğinde uygun zamanda daha fazla bilgi yayımlanacak" dedi.

54 yaşındaki Richard Samarel ve 45 yaşındaki Lina Maria Samarel, Güney Carolina'daki evlerinde ölü bulundu, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır54 yaşındaki Richard Samarel ve 45 yaşındaki Lina Maria Samarel, Güney Carolina'daki evlerinde ölü bulundu, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

New York Post, Facebook profillerine göre çiftin 2009'dan bu yana evli olduğunu belirtiyor.

Profillerine göre Richard Samarel, 2007 yılında şirketten ayrılmadan önce Bloomberg LP'de hisse senedi yöneticisi olarak çalışmış ve eşi de ABD Gaziler İşleri Bakanlığı'nda çalışan Kolombiyalı bir göçmenmiş.

Zillow'a göre aile, değeri yaklaşık 800 bin dolar olan altı yatak odalı bir evde yaşıyordu.

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