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Ukrayna’da ateşkes olacak mı? Rus bakan “Kabul edemeyiz” diyerek duyurdu

Ukrayna Savaşı’nda ateşkes anlaşması için arabuluculuk görüşmeleri devam ederken Rusya’dan bir son dakika açıklaması geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov “Amerikalılar tarafından önerilen modelleri ve çözümleri çok ciddiye alıyoruz ancak bunların hepsini mevcut haliyle kabul edemeyiz” dedi. Peki ABD ve Ukrayna’nın tepkisi ne olacak? İşte Ukrayna Savaşı’ndan son gelişmeler…

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Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 19:31 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 19:48
Ukrayna’da ateşkes olacak mı? Rus bakan Kabul edemeyiz diyerek duyurdu

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Rusya, ABD'nin Ukrayna'da ateşkes önerilerini "ciddiye" aldığını ancak Moskova'nın çatışmanın "temel nedenleri" olarak gördüğü hususları ele almadığını savunarak bu önerileri "mevcut haliyle" kabul edemeyeceğini açıkladı.

Ukrayna Savaşı, ReutersUkrayna Savaşı, Reuters

KİEV DE MOSKOVA DA BİRBİRİNİ SUÇLUYOR

ABD Başkanı Donald Trump Moskova ve Kiev'le Ukrayna'da ateşkes için ayrı ayrı görüşmeler yapıyor. Mart ayının başlarında Ukrayna, ABD destekli 30 günlük bir ateşkes önerisini kabul etmiş ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bunu reddederek Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıların sadece geçici olarak durdurulmasını önermişti.

O zamandan beri her iki taraf da birbirini enerji ateşkesini ihlal etmekle suçluyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Putin, AFPutersRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Putin, AFPuters

UKRAYNA'DA ATEŞKES OLACAK MI?

Geçen hafta üzerinde anlaşmaya varılan Karadeniz ateşkesinin geleceği de belirsizliğini koruyor zira Moskova bunu Rusya'nın tarımsal ihracatına yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılmasına ve bazı Rus bankalarının küresel finans sistemiyle bağlantılarının yeniden kurulmasına bağlamış durumda.

Riyad’da mekik diplomasisi! ABD ve Rusyadan Karadeniz kararıRiyad’da mekik diplomasisi! ABD ve Rusyadan Karadeniz kararı

RUS BAKAN "KABUL EDEMEYİZ" DEDİ

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov ise bugün "International Affairs" dergisine verdiği bir mülakatta "Amerikalılar tarafından önerilen modelleri ve çözümleri çok ciddiye alıyoruz ancak bunların hepsini mevcut haliyle kabul edemeyiz. Görebildiğimiz kadarıyla, bugün ana talebimize, yani bu çatışmanın temel nedenleriyle ilgili sorunların çözülmesine yer yok." şeklinde konuştu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, ReutersRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, Reuters

Rusya'nın barış anlaşması için temel talepleri arasında Ukrayna'nın NATO'ya katılmayacağının garanti edilmesi ve şu anda kısmen işgal ettiği Ukrayna bölgelerinin Rusya'nın bir parçası olarak tanınması yer alıyor.

Rusya ayrıca Batı'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımın da kesilmesini istiyor. Bu talepler ise Kiev tarafından reddedildi.

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