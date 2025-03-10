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Muhaberat artığı MOSSAD ajanı! Kim bu vitrin şebbihası Selim Narlı? Mektupla Netanyahu'ya yalvardı... Tek hayali Alevi özerk devleti

"Alevi Şeyhi" olarak parlatılan mezhepçi provokatör Selim Narlı Lazkiye'deki olaylar sonrası sahneye sürüldü. AK Parti seçmenine hakaret edip Sünni Müslümanlara "dinsiz ve kafir" yakıştırmasında bulunan Narlı'nın İsrail adına saha faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi. "Alevi özerk devleti" kurma planları yapan sarıklı vitrin şebbihasının "Yahudi devletinin en sadık dostu olacağız. İsrail savaş uçakları ve gemilerini bizim için hareket ettirin" ifadelerinin yer aldığı bir mektupla Netanyahu'ya yalvardığı ortaya çıktı. Öte yandan Selim Narlı'nın ağabeyi olduğu iddia edilen Cafer Narlı'nın terörist Mihraç Ural'la ilişkili olduğu söyleniyor.

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Giriş Tarihi :10 Mart 2025 , 09:44 Güncelleme Tarihi :10 Mart 2025 , 10:06
Muhaberat artığı MOSSAD ajanı! Kim bu vitrin şebbihası Selim Narlı? Mektupla Netanyahu’ya yalvardı... Tek hayali Alevi özerk devleti

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BAAS rejiminin devrildiği, 54 yıllık Esad zulmünün sona erdiği Suriye bugünlerde zaman ayarlı, emperyal destekli, planlı ve mezhepçi provokasyonlara maruz kalıyor.

Suriye sahilinde Nusayri (Arap Alevisi) nüfusun yoğun yaşadığı Lazkiye, Tartus ve Ceble kentlerinde Esad rejiminin şebbiha artıkları silahlı ayaklanma başlattı. Sözde Suriye Kurtuluş Güçleri Askeri Meclisi adı altında toplanan devrik rejim kalıntıları, Suriye güvenlik güçlerine saldırdı. Çatışmalarda çok sayıda Esadçı şebbiha etkisiz hale getirildi.

Sözde Suriye Kurtuluş Güçleri Askeri Meclisi adı altında toplanan devrik rejim kalıntıları, Suriye güvenlik güçlerine saldırdı (Fotoğraf: AA)Sözde Suriye Kurtuluş Güçleri Askeri Meclisi adı altında toplanan devrik rejim kalıntıları, Suriye güvenlik güçlerine saldırdı (Fotoğraf: AA)

Özgür Suriye'nin birliğine dönük terörist saldırılarda İran parmağı olduğu ise aşikar. Lazkiye'de Esadcı şebbihaların güvenlik güçlerine kurduğu pusuda 11 Suriye askeri can verdi. Bu saldırının planlayıcısı olarak, Mahir Esed'e bağlı generallerden Giyas Delle'nin adı öne çıkıyor. Delle, İran ile yakınlığıyla biliniyor.

İran Nusayriler üzerinden Suriye'yi karıştırırken İsrail, Dürziler ve PKK-YPG üzerinden Suriye'yi kantonlara bölme hesapları yapıyor.
ʺAlevi Şeyhiʺ olarak parlatılan mezhepçi provokatör Selim Narlı (Takvim.com.tr)ʺAlevi Şeyhiʺ olarak parlatılan mezhepçi provokatör Selim Narlı (Takvim.com.tr)


SİYASAL ALEVİCİLER VE ŞEBBİHA DESTEKÇİLERİ HAREKETE GEÇTİ!

Nusayri Esad diktası 14 milyon Suriyeliyi evlerinden ederken, yüz binlerce Suriyeliyi kimyasal silahlarla, varil bombalarıyla katlederken, Sednaya'da Nazileri aratmayacak insanlık suçları işlenirken 3 maymunu oynayan bazı "Siyasal Aleviciler" ve Şebbiha destekçileri ise Suriye'deki iklimi fırsat bilip Türkiye'yi karıştırmayı hedefledi.

Provokatör Selim Narlı ve CHP Hatay vekili Mehmet Güzelmansur (Takvim.com.tr)Provokatör Selim Narlı ve CHP Hatay vekili Mehmet Güzelmansur (Takvim.com.tr)


Hatay'ın Samandağ ilçesinde çok çirkin ve tehlikeli bir provokasyon kayıtlara geçti...

"Alevi Şeyhi" olarak parlatılan, CHP ve DEM Parti tarafından muhatap alınan Selim Narlı isimli bir şahıs, Lazkiye'deki asayiş operasyonlarını "Alevi katliamı" olarak tanımlayıp Türkiye'de mezhepçi bir karışıklık çıkarmak istedi.

ʺAlevi Şeyhiʺ olarak parlatılan mezhepçi provokatör Selim Narlı, Sünnilere ʺdinsiz ve kafirʺ dedi (Takvim.com.tr)ʺAlevi Şeyhiʺ olarak parlatılan mezhepçi provokatör Selim Narlı, Sünnilere ʺdinsiz ve kafirʺ dedi (Takvim.com.tr)

AK PARTİLİLERE HAKARET ETTİ... SÜNNİ MÜSLÜMANLARA "DİNSİZ" DEDİ

AK Parti'yi hedef gösteren vitrin şebbihası Selim Narlı, Türkiye'deki Sünni Müslümanlara "Sizin Müslümanlığınız Yezid'in Müslümanlığıdır. Vallahi Yezid sizden daha iyiydi" diyerek hakaret etmeye kalktı.

Narlı şu ifadeleri kullandı;

Gerçekte Colani'nin destekçisi AKP hükümetidir. Onları eğiten AKP hükümetidir.

Allah'tan korkun. Siz Müslüman mısınız? Sizin İslamiyetle alakanız yok. Sizin Müslümanlığınız Yezid'in Müslümanlığıdır. Yazıklar olsun size şehadeti getirmeyin, namaz kılmayın, oruç tutmayın, kabul olmayacak. Siz Müslüman değilsiniz. Vallahi Yezid sizden daha iyiydi.

ʺAlevi Şeyhiʺ olarak parlatılan mezhepçi provokatör Selim Narlı (Takvim.com.tr)ʺAlevi Şeyhiʺ olarak parlatılan mezhepçi provokatör Selim Narlı (Takvim.com.tr)



"BEN GÖREVLENDİRİLDİM" DEDİ, İSRAİL HİMAYESİ İSTEDİ

Öte yandan skandal bununla da sınırlı değildi...

Mezhepçiliği körükleyip devlete düşmanlık tohumları eken sözde Alevi şeyhi, açık açık İsrail şemsiyesi istedi.

"Buradaki konuşmamız eğer etkili olmazsa yapacaklarımızdan siz sorumlusunuz" sözleriyle tehditler savuran Selim Narlı, "Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri ya elini atar, oradaki zulmü durdurur ya da resmi olarak ben görevlendirildim, ben talepte bulunacağım, İsrail hükümetinden talep isteyeceğim. Oradaki mazlum halkı zulmünü bitirsin diye" dedi.

Suriye'deki Alevilerin sesi olduğunu iddia eden Narlı, "Bana oradakiler dediler ki, 'Biz devlet himayesi istiyoruz. Ya Türkiye'den devlet himayesi istiyorlar ya da İsrail'den devlet himayesi talep ediyorlar." diye konuştu.

ʺAlevi Şeyhiʺ olarak parlatılan mezhepçi provokatör Selim Narlı (Takvim.com.tr)ʺAlevi Şeyhiʺ olarak parlatılan mezhepçi provokatör Selim Narlı (Takvim.com.tr)

MOSSAD AJANI MI? İSRAİL ADINA SAHA FAALİYETLERİ YÜRÜTÜYOR

Peki, zamanlaması manidar mezhepçi provokasyona imza atan Selim Narlı, Suriye'deki istikrarsızlık ve kaos ortamını Türkiye'ye taşımak için MOSSAD tarafından mı görevlendirildi?

Narlı'nın geçmişteki paylaşım ve açıklamalarına baktığımızda İsrail adına ajanlık faaliyetleri yürüttüğü, Facebook vb. platformlarda Türkiye'deki Alevi ve Nusayri vatandaşlara İsrail güzellemeleri yaptığı tespit edildi.

Narlı yakın tarihte çekip paylaştığı bir videoda açık açık Sünnilere "Kafir" diye hakaret edip "Allah'a yemin olsun ki İsrail, Emevi Selefi kâfirlerinden çok daha hayırlıdırlar" dedi. Ahmed Şara ve yönetimini kabul etmediklerini, Tel Aviv'in Suriye'ye müdahil olması gerektiğini söyledi.

Sözde Şeyh Selim Narlı'nın mektup yazığ İsrail'e yalvardığı ortaya çıktı (Takvim.com.tr)Sözde Şeyh Selim Narlı'nın mektup yazığ İsrail'e yalvardığı ortaya çıktı (Takvim.com.tr)


HAMAS'A "TERÖRİST" DEDİ NETANYAHU'YA YALVARDI

Sözde Şeyh Selim Narlı'nın Facebook hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda özerk Alevi devleti kurmak için soykırımcı Netanyahu'ya yalvardığı görüldü.

Netanyahu'ya hitaben kaleme alınan mektupta şu ifadeler yer aldı;

- "Yahudi devletinin en sadık dostu olacağız.

- "Hain terörist İslamcı Hamas hareketi size karşı bir eylem için fırlatma rampası olmak üzere Suriye'de bir üs kuruyor"

"İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI VE GEMİLERİ BİZİM İÇİN HAREKET ETSİN"

- "İsrail Savunma Kuvvetleri'nin bizi korumak için uçaklarını ve kuvvetlerini hareket ettirmesini talep ediyoruz"

- "İsrail Savunma Bakanlığı'nın savaş gemilerini ve savaş gemilerini kıyıya doğru hareket ettirmesini talep ediyoruz"

- "İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Alevilere yönelik suçları uluslararası alanda gündeme getirmesini talep ediyoruz"

- "Bu aşırı İslam devletinden ayrılmamıza yardım edin"

X'te mezhepçi provokasyon: Aleviler İsrail ordusunun bir parçası olmak istiyor (Takvim.com.tr)X'te mezhepçi provokasyon: Aleviler İsrail ordusunun bir parçası olmak istiyor (Takvim.com.tr)


"İSRAİL MÜDAHALE ETSİN, ÖZERK DEVLET KURULSUN! ALEVİLER İSRAİL ORDUSUNUN PARÇASI OLMAK İSTİYOR"

Alevi Müslüman Savunma Ligi isimli bir X hesabında ise "Biz doğrudan İsrail askeri müdahalesi ve özerk bir Alevi devleti kurulmasını istiyoruz. Suriye veya Türkiye'nin değil İsrail'in bir parçası olmak istiyoruz. Aleviler İsrail ordusunun bir parçası olmak istiyor" paylaşımı yapıldığı görüldü.

Terörist Mihraç Ural ve Selim Narlı'nın ağabeyi olduğu iddia edilen Cafer Narlı (Takvim.com.tr)Terörist Mihraç Ural ve Selim Narlı'nın ağabeyi olduğu iddia edilen Cafer Narlı (Takvim.com.tr)



MİHRAÇ URAL'LA İÇLİ DIŞLILAR


Hatay'da İsrail ajanlığı yapan Selim Narlı'nın ağabeyi olduğu iddia edilen Cafer Narlı'nın THKPC/Acilciler Terör Örgütü elebaşı Mihraç Ural'ın yakın adamlarından biri olduğu söyleniyor.

Bilindiği üzere Mihraç Ural, devrik Beşar Esad'ın şebbiha milislerinden.

Reyhanlı saldırı ve Benyas katliamının faili olan Ural, 2012 yılı başlarında mezhepsel taban üzerinde faaliyet gösteren "İskenderun Sancağının Kurtuluşu İçin Halk Cephesi - Suriye Direnişi" örgütünü harekete geçirdi.



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Muhaberat artığı MOSSAD ajanı! Kim bu vitrin şebbihası Selim Narlı? Mektupla Netanyahu’ya yalvardı... Tek hayali Alevi özerk devleti
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