Muhaberat artığı MOSSAD ajanı! Kim bu vitrin şebbihası Selim Narlı? Mektupla Netanyahu’ya yalvardı... Tek hayali Alevi özerk devleti

BAAS rejiminin devrildiği, 54 yıllık Esad zulmünün sona erdiği Suriye
bugünlerde zaman ayarlı, emperyal destekli, planlı ve mezhepçi provokasyonlara maruz kalıyor.
Suriye sahilinde Nusayri (Arap Alevisi) nüfusun yoğun yaşadığı Lazkiye
, Tartus ve Ceble kentlerinde Esad rejiminin şebbiha artıkları silahlı ayaklanma başlattı. Sözde Suriye Kurtuluş Güçleri Askeri Meclisi adı altında toplanan devrik rejim kalıntıları, Suriye güvenlik güçlerine saldırdı. Çatışmalarda çok sayıda Esadçı şebbiha etkisiz hale getirildi.
Sözde Suriye Kurtuluş Güçleri Askeri Meclisi adı altında toplanan devrik rejim kalıntıları, Suriye güvenlik güçlerine saldırdı (Fotoğraf: AA)
Özgür Suriye'nin birliğine dönük terörist saldırılarda İran parmağı olduğu ise aşikar. Lazkiye'de Esadcı şebbihaların güvenlik güçlerine kurduğu pusuda 11 Suriye askeri can verdi. Bu saldırının planlayıcısı olarak, Mahir Esed'e bağlı generallerden Giyas Delle'nin adı öne çıkıyor. Delle, İran ile yakınlığıyla biliniyor.
İran Nusayriler üzerinden Suriye'yi karıştırırken İsrail
, Dürziler ve PKK-YPG üzerinden Suriye'yi kantonlara bölme hesapları yapıyor.
ʺAlevi Şeyhiʺ olarak parlatılan mezhepçi provokatör Selim Narlı (Takvim.com.tr)
SİYASAL ALEVİCİLER VE ŞEBBİHA DESTEKÇİLERİ HAREKETE GEÇTİ!
Nusayri Esad diktası 14 milyon Suriye
liyi evlerinden ederken, yüz binlerce Suriyeliyi kimyasal silahlarla, varil bombalarıyla katlederken, Sednaya'da Nazileri aratmayacak insanlık suçları işlenirken 3 maymunu oynayan bazı "Siyasal Aleviciler"
ve Şebbiha destekçileri ise Suriye'deki iklimi fırsat bilip Türkiye
'yi karıştırmayı hedefledi.
Provokatör Selim Narlı ve CHP Hatay vekili Mehmet Güzelmansur (Takvim.com.tr)
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çok çirkin ve tehlikeli bir provokasyon kayıtlara geçti...
"Alevi Şeyhi"
olarak parlatılan, CHP ve DEM Parti tarafından muhatap alınan Selim Narlı
isimli bir şahıs, Lazkiye
'deki asayiş operasyonlarını "Alevi katliamı" olarak tanımlayıp Türkiye'de mezhepçi bir karışıklık çıkarmak istedi.
ʺAlevi Şeyhiʺ olarak parlatılan mezhepçi provokatör Selim Narlı, Sünnilere ʺdinsiz ve kafirʺ dedi (Takvim.com.tr)
AK PARTİLİLERE HAKARET ETTİ... SÜNNİ MÜSLÜMANLARA "DİNSİZ" DEDİ
AK Parti'yi hedef gösteren vitrin şebbihası Selim Narlı, Türkiye'deki Sünni Müslümanlara "Sizin Müslümanlığınız Yezid'in Müslümanlığıdır. Vallahi Yezid sizden daha iyiydi" diyerek hakaret etmeye kalktı.
Narlı şu ifadeleri kullandı;
Gerçekte Colani'nin destekçisi AKP hükümetidir. Onları eğiten AKP hükümetidir.
Allah'tan korkun. Siz Müslüman mısınız? Sizin İslamiyetle alakanız yok. Sizin Müslümanlığınız Yezid'in Müslümanlığıdır. Yazıklar olsun size şehadeti getirmeyin, namaz kılmayın, oruç tutmayın, kabul olmayacak. Siz Müslüman değilsiniz. Vallahi Yezid sizden daha iyiydi.