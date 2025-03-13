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Golan’da İsrail-Dürzi buluşması: 100 lider yarın gidiyor! Lazkiye ayaklanması ve YPG’nin tasfiyesinden sonra manidar zamanlama

Suriye’nin Lazkiye, Tartus ve Ceble kentlerinde devrik diktatör Beşar Esad rejimi artıklarının çıkardığı ve yeni Şam yönetimi tarafından bastırılan ayaklanmanın ardından 100 üst düzey Dürzi’den oluşan bir grubun İsrail işgali altındaki Golan Tepelerine gideceği bildirildi. Geçtiğimiz hafta aynı zamanda Suriye Cumhurbaşkanı YPG/SDG’nin bölgeden tasfiyesi için elebaşı Ferhad Abdi Şahin ile görüşmüş, bundan panikleyen İsrail ise Golan Tepeleri’ne yönelik tehditler savurmuştu. Tehditlerin hemen ardından İsrail’in Suriye’de de Gazze’de de maşası olan Dürzilerden kritik bir hamle geldi.

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Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 10:51 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 10:51
Golan’da İsrail-Dürzi buluşması: 100 lider yarın gidiyor! Lazkiye ayaklanması ve YPG’nin tasfiyesinden sonra manidar zamanlama

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Suriye'de geçtiğimiz hafta devrik diktatör Beşar Esad rejimi artıklarının provokasyonlarının arkasından İsrail parmağı çıktı.

Lazkiye, ReutersLazkiye, Reuters

YPG'NİN TASFİYESİ İSRAİL'DE PANİK YARATTI

Lazkiye, Tartus ve Ceble kentlerinde rejim artıklarının başlattığı silahlı ayaklanmada Alevi-Sünni çatışması çıkarmak için sahaya sürülen provokatörler açıkça İsrail'den destek istemiş ve ayaklanmanın adresi de açıkça ortaya çıkmıştı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara'nın terör örgütü YPG/SDG'nin bölgeden tasfiyesi için elebaşı Ferhad Abdi Şahin ile anlaşma yaparken İsrail ise Şam'daki yeni yönetimi açıkça tehdit etmişti.

YPG teslim oldu, tasfiye süreci başladı (Takvim.com.tr)YPG teslim oldu, tasfiye süreci başladı (Takvim.com.tr)

KATZ'DAN ŞARA'YA TEHDİT

Şara'nın YPG'yi tasfiyesini hazmedemeyen İsrail Savunma Bakanı Israel Katz dün Suriye'ye yönelik işgal hazırlıkları yaptıklarını söylemiş ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde siyonist varlığı artıracaklarını iddia etmişti.

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GOLAN'DA DÜRZİ-İSRAİL BULUŞMASI

Reuters'ta bugün yayımlanan bir haberde "üst düzey Suriyeli Dürzilerden" oluşan bir grubun İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ni ziyaret etmesinin beklendiğini belirtti.

Golan'da İsrail işgali, EPAGolan'da İsrail işgali, EPA

Suriyeli 100 üst düzey Dürzi'den oluşan bir grubun cuma günü İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ni ziyaret edeceği öne sürüldü. Grubun İsrail'deki Dürzi toplumunun "ruhani lideri" Şeyh Muvakaf Tarif ve toplumun diğer üyeleriyle bir araya gelmesi ve türbeyi ziyaret etmesi bekleniyor.

Golan'da İsrail işgali, EPAGolan'da İsrail işgali, EPA

SURİYE'DE DE GAZZE'DE DE İSRAİL'İN PİYONU

İsrail Dürzileri Suriye'yi kantonlara bölmek için kullanıyor. Dürzilerin İsrail için yaptıkları Suriye ile de kalmıyor. Suriye, İsrail, Filistin ve Lübnan'da yaşayan Arap azınlık Dürziler, İsrail ordusuna da katıldı ve Gazze'ye yönelik saldırılarda yer aldı.

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AYAKLANMADAN SONRA TEL AVİV ÇAĞRI YAPMIŞTI

Cuma günkü ziyaret, İsrail'in Dürzilere verdiği desteğin son işareti oldu. Tel Aviv daha önce Dürzilerin haklarının korunması için çağrı yapmıştı.

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz bu hafta Suriye'deki Esad kalıntılarının ayaklanmasına karşı yeni Şam yönetiminin operasyonunun ardından sınır hattının diğer tarafındaki Dürzilerin Golan Tepeleri'ne iş amaçlı girmelerine izin verileceğini ve hatta İsrail'in bu topluluğu savunmaya hazır olduğunu söyledi.

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