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Dürziler işgal altındaki Golan’da siyonist bayrak altında! 100 kişilik heyetten zamanlaması manidar ziyaret

İsrail Suriye’de terör örgütü PKK eliyle provokasyonlara mezhepçiliği körüklemeye yönelik provokasyonlara girişirken Suriyeli Dürziler İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri’ni ziyaret etti. İsrail’deki Dürzilerin lideri olan Muvaffık Tarif önderliğindeki ziyarette 100 kişilik Dürzi heyeti İsrail bayrağı altında poz verdi. Peki İsrail’in kurulduğu 1948’den bu yana sadece ikinci kez yapılan bu ziyaretin anlamı ne?

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Giriş Tarihi :15 Mart 2025 , 16:26 Güncelleme Tarihi :15 Mart 2025 , 16:46
Dürziler işgal altındaki Golan’da siyonist bayrak altında! 100 kişilik heyetten zamanlaması manidar ziyaret

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İsrail Suriye'de devrik diktatör Beşar Esad rejiminin artıklarıyla provokasyona girişirken "üst düzey" Suriyeli Dürziler İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ni ziyaret etti.

Dürziler 14 Mart 2025'te kuzey İsrail'de Dürzi toplumu için kutsal bir yer olan Nabi Shuayb Türbesi'ni ziyaret ettiği gün toplandılar, ReutersDürziler 14 Mart 2025'te kuzey İsrail'de Dürzi toplumu için kutsal bir yer olan Nabi Shuayb Türbesi'ni ziyaret ettiği gün toplandılar, Reuters

Suriye'deki Dürzilerden oluşan bir heyet İsrail'i ziyaret etti

DÜRZİLER SİYONİST BAYRAK ALTINDA

Suriye'deki Dürzi topluluğundan yaklaşık 100 kişilik bir heyet 52 yıl sonra ilk kez İsrail'e ziyarette bulundu.

Dürziler 14 Mart 2025'te kuzey İsrail'de Dürzi toplumu için kutsal bir yer olan Nabi Shuayb Türbesi'ni ziyaret ettiği gün toplandılar, ReutersDürziler 14 Mart 2025'te kuzey İsrail'de Dürzi toplumu için kutsal bir yer olan Nabi Shuayb Türbesi'ni ziyaret ettiği gün toplandılar, Reuters

BAŞLARINDA İSRAİL'DEKİ LİDER VAR

Cuma günü işgal altındaki Golan Tepeleri'ne giden heyetin başında İsrail'deki Dürzi topluluğunun ruhani lideri Muvaffık Tarif yer alıyor. İsrail basını Tarif koordinasyonundaki ziyaretin iki gün süreceğini belirtti.

Şeyh Muvakaf Tarif ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Şeyh Muvakaf Tarif ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

İŞGAL ALTINDAKİ GOLAN'A 2 GÜNLÜK ZİYARET

"Yaklaşık 100 Suriyeli Dürzi şeyhinin İsrail'e yapacağı ziyaretin bu sabah başladığı ve ziyaret kapsamında işgal altındaki Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'nde ve İsrail'in kuzeyindeki Dürzi dini mekanları ziyaret edileceği" aktarıldı.

Dürziler 14 Mart 2025'te kuzey İsrail'de Dürzi toplumu için kutsal bir yer olan Nabi Shuayb Türbesi'ni ziyaret ettiği gün toplandılar, ReutersDürziler 14 Mart 2025'te kuzey İsrail'de Dürzi toplumu için kutsal bir yer olan Nabi Shuayb Türbesi'ni ziyaret ettiği gün toplandılar, Reuters

Suriye Dürzi şahsiyetlerin ziyaretinin, "İsrail'in 1948'de kurulmasından bu yana ikinci, 1973'ten bu yana ise ilk" olduğuna işaret edildi.

Heyetin İsrail hükümeti ya da askeri yetkilileriyle bir araya gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

KAN'da Dürzilerin İsrail'e ziyaretiyle ilgili çıkan haberlere ilişkin Suriye yetkilileri veya Suriye'deki Dürzi liderlerden henüz bir açıklama yapılmadı.

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SURİYE'DE DE GAZZE'DE DE İSRAİL'İN PİYONU

İsrail Dürzileri Suriye'yi kantonlara bölmek için kullanıyor. Dürzilerin İsrail için yaptıkları Suriye ile de kalmıyor. Suriye, İsrail, Filistin ve Lübnan'da yaşayan Arap azınlık Dürziler, İsrail ordusuna da katıldı ve Gazze'ye yönelik saldırılarda yer aldı.

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AYAKLANMADAN SONRA TEL AVİV ÇAĞRI YAPMIŞTI

Cuma günkü ziyaret, İsrail'in Dürzilere verdiği desteğin son işareti oldu. Tel Aviv daha önce Dürzilerin haklarının korunması için çağrı yapmıştı.

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz bu hafta Suriye'deki Esad kalıntılarının ayaklanmasına karşı yeni Şam yönetiminin operasyonunun ardından sınır hattının diğer tarafındaki Dürzilerin Golan Tepeleri'ne iş amaçlı girmelerine izin verileceğini ve hatta İsrail'in bu topluluğu savunmaya hazır olduğunu söyledi.

Golan'da İsrail işgali, EPAGolan'da İsrail işgali, EPA

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