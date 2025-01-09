İsrail’de acil güvenlik toplantısı: Konu Türkiye! Israel Katz harekete geçti

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın dün akşam Türkiye ile ilgili özel bir güvenlik toplantısı düzenlediği iddia edildi.

İSRAİL'DE ACİL TÜKİYE TOPLANTISI

İsrail gazetesi The Jerusalem Post'un iki İsrailli yetkiliye dayandırdığı habere göre Katz, harekete geçti ve dün akşam Türkiye'nin Orta Doğu'daki etkisine ilişkin bir toplantı düzenledi.

İsrail gazetesi The Jerusalem Post’un iki İsrailli yetkiliye dayandırdığı habere göre Katz, harekete geçti ve dün akşam Türkiye’nin Orta Doğu’daki etkisine ilişkin bir toplantı düzenledi.

KONU: TÜRKİYE'NİN SURİYE'DEKİ NÜFUZU

The Jerusalem Post'a göre toplantı İsrailli Suriye'de diktatör Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'nin bölgedeki nüfuzunun artma olasılığına ne kadar önem verdiğini ve ne kadar korktuğunu gösteriyor.

KATZ, SAAR, HALEVİ…

İsrailli yetkililer toplantıya Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi ve Dışişleri Bakanlığı ile savunma kuruluşundan üst düzey yetkililerin katıldığını söyledi. Toplantının, bölgedeki Türk nüfuzu sorununu görüşmek ve bölgedeki nüfuzunun artmasıyla Türkiye'nin İsrail'e yönelik tehdit seviyesinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını analiz etmek için düzenlendiğini söylediler.

TÜRKİYE-SURİYE EKSENİ KORKUSU

The Jerusalem Post'a göre İsrailli yetkililer, "İran'ın Suriye'deki etkisinin azalmasına rağmen, artık Sünni bir Türkiye-Suriye ekseninin ortaya çıkmasından ve bunun gelecekte İsrail için tehdit haline gelmesinden ve terör örgütleriyle iş birliği yapmasından" endişe ediyor.

NEGEL KOMİTESİ SAVAŞ UYARISI YAPMIŞTI

Salı günü, Netanyahu hükümeti tarafından kurulan Negel Komitesi, Netanyahu ve Katz'a Türkyie ilgili bir rapor sunmuştu. Raporda, "Türkiye'nin Suriye'ye müdahil olması ve muhtemelen yeni rejimin hamisi olması nedeniyle, Türkiye ile diğer bölgelere sıçrama potansiyeli olan akut sürtüşmenin hesaba katılması gerektiği" belirtilmiş, Tel Aviv'e Türkiye ile olası bir savaşa karşı uyarıda bulunulmuştu.

TEL AVİV'DE ALARM: TÜRKİYE'NİN ADI 10'DAN FAZLA KEZ GEÇTİ

Raporda Türkiye'nin 10'dan fazla kez adının geçmesi, İsrail'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik söyleminden endişe duyduğunun bir göstergesi olarak görülüyor.

NETANYAHU'DAN TÜRKİYE TOPLANTISI

İsrailli bir yetkili The Jerusalem Post'a yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun önümüzdeki günlerde Türkiye konusunda da bir toplantı düzenlemesinin beklendiğini söyledi.