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İsrail basını “Erdoğan’ı ciddiye almanın zamanı geldi” dedi: Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa sadece slogan değil

Gazze için 1 Ocak’ta düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı Galata Yürüyüşü İsrail basınında büyük yankı uyandırdı. Özellikle son günlerde Türkiye İsrail basınında gündemden düşmüyor. Makor Rishon’da “İmparatorluk yeniden saldırıyor: Erdoğan’ı ciddiye almanın zamanı geldi” başlıklı bir haber yayımlandı ve Galata Yürüyüşü’nde binlerce kişi tarafından tekrarlanan “Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa”nın sadece bir slogan olmadığına dikkat çekildi.

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 11:55 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 12:11
İsrail basını Erdoğan’ı ciddiye almanın zamanı geldi dedi: Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa sadece slogan değil

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İsrail basınında Türkiye gündemden düşmüyor. Binyamin Netanyahu hükümeti tarafından kurulan Negel Komitesi'nin Türkiye ile olası bir savaşa karşı uyarıda bulunmasının ardından İsrail gazetesi Makor Rishon'da dikkat çeken bir haber yayımlandı.

    Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle ʺDünyayı Uyandırıyoruzʺ, ʺDün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksaʺ ve ʺBir Güneş Doğuyorʺ sloganlarıyla düzenlenen etkinlik için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı kortejle Galata Köprüsü'ne yürüdü, AATürkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle ʺDünyayı Uyandırıyoruzʺ, ʺDün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksaʺ ve ʺBir Güneş Doğuyorʺ sloganlarıyla düzenlenen etkinlik için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı kortejle Galata Köprüsü'ne yürüdü, AA

    İSRAİL BASINI YAZDI: ERDOĞAN'I CİDDİYE ALMANIN ZAMANI GELDİ

    Makor Rishon'da Fazit Rabina imzalı ve "İmparatorluk yeniden saldırıyor: Erdoğan'ı ciddiye almanın zamanı geldi" başlıklı bir haber yayımlandı.

    Makor Rishon’da Fazit Rabina imzalı ve “İmparatorluk yeniden saldırıyor: Erdoğan’ı ciddiye almanın zamanı geldi” başlıklı bir haber yayımlandı.Makor Rishon’da Fazit Rabina imzalı ve “İmparatorluk yeniden saldırıyor: Erdoğan’ı ciddiye almanın zamanı geldi” başlıklı bir haber yayımlandı.

    BU SLOGAN DENGELERİ BOZDU: DÜN AYASOFYA, BUGÜN EMEVİ, YARIN AKSA

    1 Ocak'ta TÜGVA'nın öncülüğündeki Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen Galata Yürüyüşü'ne binlerce vatandaş katılmıştı. Galata Yürüyüşü'nde atılan "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" sloganları İsrail basınında paniğe yol açtı.

    Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle ʺDünyayı Uyandırıyoruzʺ, ʺDün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksaʺ ve ʺBir Güneş Doğuyorʺ sloganlarıyla düzenlenen etkinliği için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı kortejle Galata Köprüsü'ne yürüdü, AATürkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle ʺDünyayı Uyandırıyoruzʺ, ʺDün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksaʺ ve ʺBir Güneş Doğuyorʺ sloganlarıyla düzenlenen etkinliği için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı kortejle Galata Köprüsü'ne yürüdü, AA

    "SADECE BİR SLOGAN DEĞİL"

    Makor Rishon'un haberinde Galata Köprüsü'nde atılan sloganlara ilişkin "Belki de 'Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa' sadece bir slogan değil. Belki de bu bir eylem planı." ifadelerine yer verildi.

    Makor Rishon’un haberinde Galata Köprüsü’nde atılan sloganlara ilişkin ʺBelki de 'Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa' sadece bir slogan değil. Belki de bu bir eylem planı.ʺ ifadelerine yer verildi.Makor Rishon’un haberinde Galata Köprüsü’nde atılan sloganlara ilişkin ʺBelki de 'Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa' sadece bir slogan değil. Belki de bu bir eylem planı.ʺ ifadelerine yer verildi.

    Haberde Mescid-i Aksa sloganı ile ilgili "2018'de bu uzak bir ihtimaldi ve hatta gülünç görünüyordu. Ama 2025'te Türkiye'nin Suriye'de ve Libya'da askeri varlığı var, Kıbrıs'ta İHA üssü var ve Gazze kuşatmasını yarmak istiyorlar. Belki de yönümüzü yeniden hesaplamanın vakti gelmiştir." İfadeleri kullanıldı.

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    "ERDOĞAN'IN KUDÜS HAYALLERİ"

    Başkan Erdoğan'ın diplomasisine de dikkat çeken Makor Rishon, "Türkiye'nin tutumu İsrail hükümetine benzeri görülmemiş bir siyasi, diplomatik ve stratejik zorluk teşkil ediyor. Erdoğan'ın açıklamalarını hafife almayı bırakmanın zamanı geldi. Bu bağlamda Erdoğan'ın Kudüs hayallerinin güncel bir hikaye değil, tutarlı ve devam eden bir politikanın parçası olduğunu belirtmekte fayda var." dedi.

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