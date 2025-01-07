SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

İsrail’in Türkiye planı ortaya çıktı! Tel Aviv’den savaşa hazırlık uyarısı

Ankara-Şam hattındaki ittifak ve Türkiye’nin dış politika hamleleri İsrail’de paniğe yol açtı. Binyamin Netanyahu hükümeti tarafından kurulan Negel Komitesi, Başkan Erdoğan’ın “iddialı politikasına” dikkat çekti. Negel Komitesi, Türkiye’nin Osmanlı dönemindeki nüfuzunu kazandığını vurgularken İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Türkiye’ye karşı önümüzdeki beş yıl boyunca savunma bütçesinin yıllık 15 milyar Şekele kadar artırılmasını önerdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 17:47 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 18:00
İsrail’in Türkiye planı ortaya çıktı! Tel Aviv’den savaşa hazırlık uyarısı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Suriye'de diktatör Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından İsrail Arz-ı Mev'ud hayalleri kurmaya devam ediyor. İsrail gazetesi The Jerusalem Post, Tel Aviv'deki hükümet tarafından kurulan Negel Komitesi'nin İsrail'e Türkiye ile olası bir savaşa karşı uyarıda bulundu.

    İsrail gazetesi The Jerusalem Post, Tel Aviv’deki hükümet tarafından kurulan Negel Komitesi’nin İsrail’e Türkiye ile olası bir savaşa karşı uyarıda bulundu.İsrail gazetesi The Jerusalem Post, Tel Aviv’deki hükümet tarafından kurulan Negel Komitesi’nin İsrail’e Türkiye ile olası bir savaşa karşı uyarıda bulundu.

    İSRAİL'DE TÜRKİYE NÜFUZU PANİĞİ

    Nagel Komitesi'nin savunma bütçesi ve güvenlik stratejisine ilişkin son raporuna göre, İsrail'in Türkiye ile doğrudan bir çatışmaya hazırlanması gerekiyor. Netanyahu hükümeti tarafından kurulan komite, Türkiye'nin Osmanlı dönemindeki nüfuzunu yeniden tesis ettiğine dikkat çekerken İsrail ile gerginliği daha da tırmandırıp çatışmaya yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

    ANKARA-ŞAM İTTİFAKINA KARŞI HAZIRLIK

    Raporda, Türkiye'nin Suriye'deki gruplar ile ittifakının İsrail'e karşı yeni ve güçlü bir tehdit oluşturma riski bulunduğunu belirten raporda "Suriye'den gelen tehdit, İran tehdidinden daha tehlikeli bir şeye dönüşebilir" ifadesi dikkat çekti.

    Analist kimlikli provokatör PKK için İsrail’e yalvardı siyonist gazete manşete taşıdı: Türkiye’ye karşı iş birliği talebiAnalist kimlikli provokatör PKK için İsrail’e yalvardı siyonist gazete manşete taşıdı: Türkiye’ye karşı iş birliği talebi

    "BAŞKAN ERDOĞAN'IN İDDİALI POLİTİKASI"

    Komitenin değerlendirmesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgede giderek daha iddialı politikalar izlemesi ve bazı analistlerin bu politikaları İsrail'in çıkarlarına aykırı olarak görmesi üzerine geldi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İHABaşkan Recep Tayyip Erdoğan, İHA

    SAVUNMAYA BEŞ YILDA 15 MİLYAR ŞEKEL

    Nagel Komitesi, pazartesi günü Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Türkiye'ye karşı önümüzdeki beş yıl boyunca savunma bütçesinin yıllık 15 milyar Şekele kadar artırılmasını önerdi.

    Netanyahu, rapora değinerek "Orta Doğu'da köklü değişikliklere tanık oluyoruz. İran uzun zamandır bizim için en büyük tehditti, ancak arenaya yeni güçler giriyor ve beklenmedik durumlara hazırlıklı olmalıyız. Bu rapor bize İsrail'in geleceğini güvence altına almak için bir yol haritası sunuyor." dedi.

    Esas hedef Anadolunun güzide toprakları! İsrail ordusu Arz-ı Mevudu kolluyor... Siyonistin haritalı hezeyanıEsas hedef Anadolunun güzide toprakları! İsrail ordusu Arz-ı Mevudu kolluyor... Siyonistin haritalı hezeyanı

    Negel Komitesi, Türkiye ile olası bir çatışmaya hazırlık olarak şu tedbirleri önerdi:

    Gelişmiş silahlar: İsrail'in uzun menzilli saldırı yeteneklerini güçlendirmek için ilave F-15 savaş uçakları, yakıt ikmal uçakları, insansız hava araçları ve uydular edinmek.

    Hava savunma sistemleri: Demir Kubbe, Davut Sapanı, Ok sistemleri ve yeni faaliyete geçen Demir Işın lazer tabanlı savunma sistemi de dahil olmak üzere çok katmanlı hava savunma yeteneklerinin güçlendirilmesi.

    Sınır güvenliği: Ürdün Vadisi boyunca güçlendirilmiş bir güvenlik bariyeri inşa edilmesi, Ürdün ile olası diplomatik sonuçlara rağmen İsrail'in savunma stratejisinde önemli bir değişikliğe işaret edecektir.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    PKK ya silah bırakır ya yok olur! Külliye’de Terörü bitirme masası: Başkan Erdoğan - Barzani zirvesinin arka planı
    En düşük emekli maaşı belli oldu! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan açıkladı
    Beşiktaş’ın Sivasspor maçı ilk 11’i belli oldu
    Süleymaniye’yi PKK/YPG üssü yapan Bafel Talabani’ye yaptırım kıskacı! Ankara uçuş yasağını uzattı... KYB darboğazda
    Teröristbaşı Abdullah Öcalan’a genel af çıkacak mı? AK Parti’den açıklama
    Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni dalga: Oyuncu Atakan Yılmaz gözaltına alındı
    Fenerbahçe’den sürpriz transfer: Talisca’dan önce o gelecek! İşte bonservisi
    CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde maaş krizi: Personel iş bıraktı
    Fransız Aşırı Sağ Lideri Jean-Marie Le Pen 96 Yaşında Öldü
    Galatasaray’dan sürpriz plan! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor
    Öcalan’ı İmralı’ya gömdüler! Mustafa Karasu’nun Apo maskesi indi... DEM Kandil’i dinlerim dedi | Eş başkan kavgası
    Narin’i kim öldürdü? Salim Güran’dan karara ilk yorum: Gerçek katil dışarı çıkacak
    MHP lideri Bahçeli’den sahte milliyetçilere ve DEM’li Tülay Hatimoğulları’na ayar! Hoplayan hoplasın terör bitecek
    ABD İran’a saldıracak mı anlaşma mı yapacak? Biden’dan Trump’a baskı
    DEM Parti heyeti CHP’yi ziyaret etti: Katkı sağlarız