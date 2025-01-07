İsrail’in Türkiye planı ortaya çıktı! Tel Aviv’den savaşa hazırlık uyarısı

Suriye'de diktatör Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından İsrail Arz-ı Mev'ud hayalleri kurmaya devam ediyor. İsrail gazetesi The Jerusalem Post, Tel Aviv'deki hükümet tarafından kurulan Negel Komitesi'nin İsrail'e Türkiye ile olası bir savaşa karşı uyarıda bulundu.

İsrail gazetesi The Jerusalem Post, Tel Aviv’deki hükümet tarafından kurulan Negel Komitesi’nin İsrail’e Türkiye ile olası bir savaşa karşı uyarıda bulundu.

İSRAİL'DE TÜRKİYE NÜFUZU PANİĞİ

Nagel Komitesi'nin savunma bütçesi ve güvenlik stratejisine ilişkin son raporuna göre, İsrail'in Türkiye ile doğrudan bir çatışmaya hazırlanması gerekiyor. Netanyahu hükümeti tarafından kurulan komite, Türkiye'nin Osmanlı dönemindeki nüfuzunu yeniden tesis ettiğine dikkat çekerken İsrail ile gerginliği daha da tırmandırıp çatışmaya yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

ANKARA-ŞAM İTTİFAKINA KARŞI HAZIRLIK

Raporda, Türkiye'nin Suriye'deki gruplar ile ittifakının İsrail'e karşı yeni ve güçlü bir tehdit oluşturma riski bulunduğunu belirten raporda "Suriye'den gelen tehdit, İran tehdidinden daha tehlikeli bir şeye dönüşebilir" ifadesi dikkat çekti.

"BAŞKAN ERDOĞAN'IN İDDİALI POLİTİKASI"

Komitenin değerlendirmesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgede giderek daha iddialı politikalar izlemesi ve bazı analistlerin bu politikaları İsrail'in çıkarlarına aykırı olarak görmesi üzerine geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İHA

SAVUNMAYA BEŞ YILDA 15 MİLYAR ŞEKEL

Nagel Komitesi, pazartesi günü Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Türkiye'ye karşı önümüzdeki beş yıl boyunca savunma bütçesinin yıllık 15 milyar Şekele kadar artırılmasını önerdi.

Netanyahu, rapora değinerek "Orta Doğu'da köklü değişikliklere tanık oluyoruz. İran uzun zamandır bizim için en büyük tehditti, ancak arenaya yeni güçler giriyor ve beklenmedik durumlara hazırlıklı olmalıyız. Bu rapor bize İsrail'in geleceğini güvence altına almak için bir yol haritası sunuyor." dedi.

Negel Komitesi, Türkiye ile olası bir çatışmaya hazırlık olarak şu tedbirleri önerdi:

Gelişmiş silahlar: İsrail'in uzun menzilli saldırı yeteneklerini güçlendirmek için ilave F-15 savaş uçakları, yakıt ikmal uçakları, insansız hava araçları ve uydular edinmek.

Hava savunma sistemleri: Demir Kubbe, Davut Sapanı, Ok sistemleri ve yeni faaliyete geçen Demir Işın lazer tabanlı savunma sistemi de dahil olmak üzere çok katmanlı hava savunma yeteneklerinin güçlendirilmesi.

Sınır güvenliği: Ürdün Vadisi boyunca güçlendirilmiş bir güvenlik bariyeri inşa edilmesi, Ürdün ile olası diplomatik sonuçlara rağmen İsrail'in savunma stratejisinde önemli bir değişikliğe işaret edecektir.