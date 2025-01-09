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Beşar Esad Moskova’ya nasıl kaçtı? Putin saatlerce bekletti! En yakınındaki isim anlattı

Beşar Esad Moskova’ya nasıl kaçtı? Suriye’nin eski Medya Şefi Kamel Sakr, devrik diktatör Esad’ın Suriye’deki devrimin ardından Rusya’ya nasıl kaçtığını anlattı. Esad’ın Şam’da Rusya'nın işlettiği Hmeymim Hava Üssü’nde çaresizce saatlerce bekletildiğini anlatan Sakr, İran ve Rusya’nın çelişkili açıklamalarına dikkat çekti. Esad’ın Rusya’ya yalnız kaçmadığını belirten Sakr, o gün neler yaşandığını tek tek anlattı. İşte, Beşar Esad’ın Suriye’den Moskova’ya kaçışı ile ilgili son detaylar…

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Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 12:22 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 12:38
Beşar Esad Moskova’ya nasıl kaçtı? Putin saatlerce bekletti! En yakınındaki isim anlattı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Suriye'nin devrik diktatörü Beşar Esad'ın devrimin ardından ülkeden kaçışı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor.

    Sakr, Esad'ın Moskova'ya uçuşunun ayarlanması için saatlerce telaş içinde beklediğini söyledi ve ʺBilgilerime göre, uçak güvenli hale getirilip hazırlanıncaya kadar birkaç saat üste kalmış.ʺ dedi, Takvim Fotoğraf ArşiviSakr, Esad'ın Moskova'ya uçuşunun ayarlanması için saatlerce telaş içinde beklediğini söyledi ve ʺBilgilerime göre, uçak güvenli hale getirilip hazırlanıncaya kadar birkaç saat üste kalmış.ʺ dedi, Takvim Fotoğraf Arşivi

    BEŞAR ESAD'IN SURİYE'DEKİ SON SAATLERİ

    Suriye'nin eski Medya Şefi Kamel Sakr, Esad'ın Putin'in Rusya'sına sığınmadan önceki son saatlerine ilişkin çarpıcı bilgiler paylaştı.

    Beşar Esad’ın Suriye’deki son saatleri: Adım adım Rusya’ya kaçış! Türkiye ve İran detayıBeşar Esad’ın Suriye’deki son saatleri: Adım adım Rusya’ya kaçış! Türkiye ve İran detayı

    NASIL KAÇTIĞINI O İSİM ANLATTI

    Sakr, muhalif güçlerin başkent Şam'a doğru ilerlemesi sırasında, devrik Esad'ın kaçmak için izlediği yolu anlattı.

    El Arabiya tarafından hazırlanan Mazeej Studios podcastinde konuşan Saqr, "Sanırım Şam Havalimanı'ndan özel bir uçakla, güney çevre yolunu ve ardından havalimanı yolunu kullanarak havalimanına ulaştık." dedi.

    Suriye'nin eski Medya Şefi Kamel Sakr, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüSuriye'nin eski Medya Şefi Kamel Sakr, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    İLK ROTA HMEYMİM

    Devrik diktatörün ilk rotası Şam Uluslararası Havalimanı'ndan Rusya'nın işlettiği Hmeymim Hava Üssü oldu.

    ASKERİ ÜSTE PANİK DOLU BEKLEYİŞ

    Sakr, Esad'ın Moskova'ya uçuşunun ayarlanması için saatlerce telaş içinde beklediğini söyledi ve "Bilgilerime göre, uçak güvenli hale getirilip hazırlanıncaya kadar birkaç saat üste kalmış." dedi.

    Eski medya patronu, Esad'ın kaçmadan önceki son iki saatinde Rus askeri ataşesi ile görüştüğünü ve Esad'ın ülkeden ayrılmasını Rus yetkilinin sağladığını söyledi.

    Sakr, Esad'ın Moskova'ya uçuşunun ayarlanması için saatlerce telaş içinde beklediğini söyledi ve ʺBilgilerime göre, uçak güvenli hale getirilip hazırlanıncaya kadar birkaç saat üste kalmış.ʺ dedi, Takvim Fotoğraf ArşiviSakr, Esad'ın Moskova'ya uçuşunun ayarlanması için saatlerce telaş içinde beklediğini söyledi ve ʺBilgilerime göre, uçak güvenli hale getirilip hazırlanıncaya kadar birkaç saat üste kalmış.ʺ dedi, Takvim Fotoğraf Arşivi

    YANINDA KİMLER VARDI?

    Sakr'ın iddiasına göre Esad'ın yanında Savunma Bakanı Genelkurmay Başkanı ve bir isim daha vardı.

    Esad'ın oğlunun yanında olup olmadığı sorulduğunda Sakr, iki oğlu Hafız ve Kerim'in kaçarken "kesinlikle" yanında olduğunu söyledi. Ve "Karim, bir hafta önce Moskova'dan bindiğimiz uçakla bizimle birlikte geri döndü. Hafız'a gelince, onun ne zaman geldiğini bilmiyorum, belki iki gün sonra gelmiştir." dedi.

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    DEVRİMDEN ÖNCE PUTİN'LE GİZLİ GÖRÜŞME

    Sakr, Esad'ın rejimin devrilmesinden önce Putin'le yaptığı son derece gizli görüşmeleri de ortaya çıkardı. Muhaliflerin Suriye'nin başlıca kentlerini ele geçirip rejimi devirmesinden bir hafta kadar önce Esad, Putin'le görüşmek üzere Moskova'daydı.

    Sakr, Esad'ın görüşmeler sırasında Rusya'dan İran'a ekipman sevkiyatı konusunda yardım istediğini, ayrıca rejimin muhaliflere karşı savunmasının güçlendirilmesini talep ettiğini aktardı ve "Beşar Esad'ın Putin'den isteği, Suriye muhalefetinin ilerlemesini desteklemek veya durdurmak üzere askeri yardımın ulaştırılması için gerekli güvenli hava ulaşımını bizzat kendisinin sağlamasıydı." dedi.

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    İRAN'DAN KAÇIŞ DESTEĞİ

    Esad'ın, Sakr'a, Rus liderin "derhal Genelkurmay Başkanı ile temasa geçtiğini ve İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hmeymim üssü üzerinden ihtiyaç duyulan her şeyi ulaştırması için hazırlıklar yapılmasını istediğini" söylediği iddia edildi.

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    PUTİN'DEN "SİNSİ OYUN"

    Ancak İran daha sonra "İran uçaklarının Hmeymim üssüne hareket etmesi veya Irak hava sahasından uçarak üsse inmesi yönünde herhangi bir onay veya sinyal" almadıklarını söyledi. İran'ın cevabının ardından Moskova'dan da konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

    Sakr, bunun Putin'in yaptığı sinsi bir oyun olduğunu ima etti ve "Başka bir açıklama yok" dedi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AARusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AA

    O TOPLANTIDA NE KONUŞULDU?

    Sakr ayrıca, Esad ile Putin arasındaki görüşmede "bir şeylerin ters gittiğine" dair güçlü işaretler bulunduğunu söyledi. "Genellikle bu tür toplantılarda ortak basın açıklaması yayımlanır" diyen Sakr toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadığına dikkat çekti. İddiaya göre ayrıntılar "sızdırıldı" ve Rus Telegram kanallarında haberler dolaşmaya başladı.

    MOSKOVA ESAD'I BEKLETTİ

    Eski medya şefi, nasıl ilerleyeceğine dair talimatları beklerken bir basın açıklaması hazırlayıp Rusya'ya gönderdiğini ve Moskova'nın onları "bir saat, sonra bir saat daha" beklettiğini belirtti.

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