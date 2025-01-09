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İtalya'da "Türkiye'siz Suriye masası" kurma girişimi! Ankara'nın "PKK/YPG'ye harekat" resti panikletti: Biden'ın Kobani'deki "son" oyunu

ABD'de son demlerini yaşayan Biden ve yıkım ekibi PKK/YPG'ye can suyu olmayı sürdürüyor. Daha önce Ankara'ya gelip YPG için ateşkes isteyen ve geldiği gibi geri giden ABD Dışişleri Bakanı Blinken İtalya'da Türkiye'siz Suriye masası kurmaya yeltendi. Ankara ise "Sorun sürerse askeri harekat yaparız" uyarısında bulundu. Bunun üzerine Blinken "Türkiye'yi harekattan vazgeçirmeye çalışıyoruz" dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyetin Suriye dosyasıyla Ankara'ya geleceği öğrenildi. Öte yandan Kobani'ye ABD bayrakları ile yapılan sevkiyatta YPG için stratejik konumdaki bir binanın çevrelendiği görüntülendi.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 08:33 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 08:41
İtalya’da Türkiye’siz Suriye masası kurma girişimi! Ankara’nın PKK/YPG’ye harekat resti panikletti: Biden’ın Kobani’deki son oyunu

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    Suriye'de PKK/YPG için kaçınılmaz son yaklaşıyor.

    Ankara'nın "Sorun sürerse askeri harekat yaparız" uyarısında bulunarak çelik yumruğunu gösterdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütü için yolun sonu görünüyor. Silahları teslim etmek, terörü terk etmek dışında herhangi bir seçenekleri bulunmuyor. Kantonculuk oynama devri artık tamamen sona ermiştir" dedi.

    Bu sözlere müteakip Suriye Milli Ordusu harekete geçti. Ayn-el Arab(Kobani), Ayn İsa (Rakka), Tel Temir'deki (Haseke) cephe hattına ağır silah ve mühimmatlarla takviye yapıldı. Bölgede sıcak saatler yaşandı. SMO-YPG arasında çatışmalar baş gösterdi.

    YPG adına ateşkes isteyen Blinken İtalya'da Türkiye'siz Suriye masası kurmaya yeltendi (Takvim.com.tr)YPG adına ateşkes isteyen Blinken İtalya'da Türkiye'siz Suriye masası kurmaya yeltendi (Takvim.com.tr)

    PKK ve türevlerinin kökünü kurutmak için hazırlıklar son sürat sürerken ABD Başkanlığı koltuğunda son günlerini geçiren Biden ve kabinesi giderayak Suriye'deki terör baronları için seferber oldu.

    BLINKEN GELDİĞİ GİBİ GERİ GİTTİ

    Önce apar topar ABD Dışişleri Bakanı Blinken geldi. Ankara'daki muhatapları "YPG ya silah bırakır ya da yok olur" mesajıyla örgüt adına ateşkes isteyen Blinken'ı geldiği gibi geri gönderdi.

    ABD 4 AVRUPA ÜLKESİNİ TOPLAYIP 'TÜRKİYE'SİZ SURİYE MASASI' KURMAK İSTEDİ

    Daha sonra Blinken, İtalya'da Türkiye'nin olmadığı bir Suriye masası kurmak istedi. Bu kapsamda İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'nın dışişleri bakanları Roma'da buluştu.

    John Bass Suriye dosyasıyla Ankara'ya geldi (Takvim.com.tr)John Bass Suriye dosyasıyla Ankara'ya geldi (Takvim.com.tr)

    GEL BAKALIM BASS!

    ABD Dışişleri Bakanlığı ise rotayı bir kez daha Türkiye'ye kırdı.

    ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass çantasındaki Suriye dosyasıyla Ankara'ya geldi.

    KOBANİ'YE SİNSİ SEVKİYAT! YPG İÇİN O BÖLGEYİ ÇEVRELEDİLER

    Bir yandan da Türkiye sınırının 1 km ötesindeki Ayn El Arab'a (Kobani) ABD bayraklı TIR'larla yapılan sevkiyatla üs kurulacağı iddia edildi.

    Pentagon ilk etapta bu iddiaları yalanlasa da PKK/YPG işgali altındaki bölgede stratejim öneme sahip bir binanın duvarlarla çevrelendiği havadan görüntülendi.



    TENEF'TEKİ ABD ÜSSÜNDEN GÖNDERİLDİ

    Bahse konu duvarlar Ayn-El Arab'a ülkenin güneyindeki Ürdün sınırında yer alan Tenef bölgesindeki ABD üslerinden sevk edildi.

    TÜRKİYE'YE SADECE 1 KM MESAFEDE

    Binanın ön kısmında, terör örgütü PKK/YPG unsurlarının kullandığı pikaplara benzeyenler dahil 5 araç ve bazı kişilerin bulunduğu fark edildi. Bina, caddeye sıfır noktada yer alırken, Türkiye sınırına yalnızca bir kilometre uzaklıkta bulunuyor.

    Blinken ve Biden (Takvim.com.tr)Blinken ve Biden (Takvim.com.tr)

    Biden ve yıkım ekibi görev süreci boyunca Orta Doğu'daki bütün kavga, kaos ve gerilimlerin fitilini ateşleyen taraf oldu. Suriye sahasında PKK/YPG'ye kapsamlı destek verdi, terör örgütünü Türkiye'ye karşı palazlandırdı.

    TRUMP: SURİYE'NİN ANAHTARI TÜRKİYE'DE

    ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Donald Trump ise Biden'dan farklı bir Suriye politikası izleyecek gibi görünüyor. Trump "Suriye'den anahtarı artık Türkiye'de. Erdoğan çok akıllı bir adam ve çok güçlü" dedi.

    Trumptan övgü dolu sözler: Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyduğum biriTrumptan övgü dolu sözler: Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyduğum biri


    "ERDOĞAN BENİM ARKADAŞIM VE SAYGI DUYDUĞUM BİRİ"

    Trump geride bıraktığımız günlerde de "Cumhurbaşkanı Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum. Suriye'de yaşananlara bakarsanız, Rusya ve İran zayıfladı. Erdoğan çok zeki bir adam; adamlarını oraya farklı biçim ve isimler altında gönderdi. Onlar da gidip orada kontrolü ele geçirdiler" beyanında bulundu.

    ABD ASKERİ SURİYE'DEN ÇEKİLECEK Mİ?

    Trump, Suriye'deki yaklaşık 2 bin Amerikan askerini geri çekip çekmeyeceği sorusuna, "Bunu size söylemeyeceğim çünkü bu bir askeri stratejinin parçası. Ancak şunu söyleyebilirim ki bu Türkiye ile ilgili bir durum." yanıtını verdi.

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