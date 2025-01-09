İtalya'da "Türkiye'siz Suriye masası" kurma girişimi! Ankara'nın "PKK/YPG'ye harekat" resti panikletti: Biden'ın Kobani'deki "son" oyunu

Blinken ve Biden (Takvim.com.tr) Biden ve yıkım ekibi görev süreci boyunca Orta Doğu'daki bütün kavga, kaos ve gerilimlerin fitilini ateşleyen taraf oldu. Suriye sahasında PKK/YPG'ye kapsamlı destek verdi, terör örgütünü Türkiye'ye karşı palazlandırdı. TRUMP: SURİYE'NİN ANAHTARI TÜRKİYE'DE ABD 'de görevi devralmaya hazırlanan Donald Trump ise Biden'dan farklı bir Suriye politikası izleyecek gibi görünüyor. Trump "Suriye'den anahtarı artık Türkiye'de. Erdoğan çok akıllı bir adam ve çok güçlü" dedi.



"ERDOĞAN BENİM ARKADAŞIM VE SAYGI DUYDUĞUM BİRİ"



Trump geride bıraktığımız günlerde de "Cumhurbaşkanı Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum. Suriye'de yaşananlara bakarsanız, Rusya ve İran zayıfladı. Erdoğan çok zeki bir adam; adamlarını oraya farklı biçim ve isimler altında gönderdi. Onlar da gidip orada kontrolü ele geçirdiler" beyanında bulundu.



ABD ASKERİ SURİYE'DEN ÇEKİLECEK Mİ?



Trump, Suriye'deki yaklaşık 2 bin Amerikan askerini geri çekip çekmeyeceği sorusuna, "Bunu size söylemeyeceğim çünkü bu bir askeri stratejinin parçası. Ancak şunu söyleyebilirim ki bu Türkiye ile ilgili bir durum." yanıtını verdi.