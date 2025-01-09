İtalya'da "Türkiye'siz Suriye masası" kurma girişimi! Ankara'nın "PKK/YPG'ye harekat" resti panikletti: Biden'ın Kobani'deki "son" oyunu

Suriye'de PKK/YPG için kaçınılmaz son yaklaşıyor.
Ankara'nın "Sorun sürerse askeri harekat yaparız" uyarısında bulunarak çelik yumruğunu gösterdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütü için yolun sonu görünüyor. Silahları teslim etmek, terörü terk etmek dışında herhangi bir seçenekleri bulunmuyor. Kantonculuk oynama devri artık tamamen sona ermiştir" dedi.
Bu sözlere müteakip Suriye Milli Ordusu harekete geçti. Ayn-el Arab(Kobani), Ayn İsa (Rakka), Tel Temir'deki (Haseke) cephe hattına ağır silah ve mühimmatlarla takviye yapıldı. Bölgede sıcak saatler yaşandı. SMO-YPG arasında çatışmalar baş gösterdi.
YPG adına ateşkes isteyen Blinken İtalya'da Türkiye'siz Suriye masası kurmaya yeltendi (Takvim.com.tr)
PKK ve türevlerinin kökünü kurutmak için hazırlıklar son sürat sürerken ABD Başkanlığı koltuğunda son günlerini geçiren Biden ve kabinesi giderayak Suriye'deki terör baronları için seferber oldu.
BLINKEN GELDİĞİ GİBİ GERİ GİTTİ
Önce apar topar ABD Dışişleri Bakanı Blinken geldi. Ankara'daki muhatapları "YPG ya silah bırakır ya da yok olur" mesajıyla örgüt adına ateşkes isteyen Blinken'ı geldiği gibi geri gönderdi.
ABD 4 AVRUPA ÜLKESİNİ TOPLAYIP 'TÜRKİYE'SİZ SURİYE MASASI' KURMAK İSTEDİ
Daha sonra Blinken, İtalya'da Türkiye'nin olmadığı bir Suriye masası kurmak istedi. Bu kapsamda İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'nın dışişleri bakanları Roma'da buluştu.
John Bass Suriye dosyasıyla Ankara'ya geldi (Takvim.com.tr)
GEL BAKALIM BASS!
ABD Dışişleri Bakanlığı ise rotayı bir kez daha Türkiye'ye kırdı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass çantasındaki Suriye dosyasıyla Ankara'ya geldi.
KOBANİ'YE SİNSİ SEVKİYAT! YPG İÇİN O BÖLGEYİ ÇEVRELEDİLER
Bir yandan da Türkiye sınırının 1 km ötesindeki Ayn El Arab'a (Kobani) ABD bayraklı TIR'larla yapılan sevkiyatla üs kurulacağı iddia edildi.
Pentagon ilk etapta bu iddiaları yalanlasa da PKK/YPG işgali altındaki bölgede stratejim öneme sahip bir binanın duvarlarla çevrelendiği havadan görüntülendi.