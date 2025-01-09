Çad’da Başkanlık Sarayı’na baskın girişimi: Silahlı kişiler etkisiz hale getirildi

Konuyla ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Başkanlık muhafızlarının, saraya yaklaşan şüpheli bir aracı durdurduğu ve içindekileri etkisiz hale getirdiği öğrenildi. Güvenlik güçleri olay sonrası bölgedeki önlemleri artırırken, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Çad 'ın başkenti Encemine'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde silah sesleri duyulması üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Saray kaynaklarından alınan bilgiye göre, yerleşkeye girmeye çalışan silahlı kişiler etkisiz hale getirildi ve durum kontrol altına alındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (Fotoğraf: AA)

ÇAD'DA GEÇİŞ SÜRECİ VE FRANSA İLE GÜVENLİK ANLAŞMASININ SONU

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno, 19 Nisan 2021'de ülkenin kuzeyindeki ayrılıkçı grup "Çad'da Değişim ve Uyum Cephesi" (FACT) ile yürütülen operasyonda cephede hayatını kaybetmişti. Bu olayın ardından, 20 Nisan 2021'de oğlu Muhammed İdris Debi İtno, 15 generalden oluşan Askeri Geçiş Konseyinin başına getirilerek yönetimi devraldı.

Muhammed İdris Debi İtno, 18 aylık geçiş sürecinin ardından seçimlerin yapılacağı ve iktidarın sivillere devredileceği sözü vermişti. Ancak 9 Ekim 2022'de düzenlenen Ulusal Diyalog Forumu'nda geçiş dönemi 2 yıl daha uzatıldı ve İtno'nun 2024 seçimlerinde aday olmasına izin verildi. 6 Mayıs 2024'te yapılan seçimlerde oyların yüzde 61'ini alan İtno, cumhurbaşkanı seçildi.

Bu süreçte, Çad-Fransa ilişkilerinde de önemli gelişmeler yaşandı. Çad hükümeti, 28 Kasım 2024'te Fransa ile güvenlik ve savunma iş birliği anlaşmasının sona erdiğini açıkladı. Fransız askerlerinin bir kısmı 10 Aralık 2024'te Çad'dan çekilmeye başlarken, Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, Fransa'nın 31 Ocak 2025'e kadar ülkeden tamamen çekileceğini duyurdu.