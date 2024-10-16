İşgalci İsrail’in çağrı cihazı operasyonunun detayları ortaya çıktı! Hizbullah’ı böyle tuzağa düşürmüşler...

Katil İsrail'in, geçtiğimiz Eylül ayında Hizbullah'a ait çağrı cihazlarına yönelik düzenlediği saldırı, dünya çapında büyük yankı uyandırırken, saldırının nasıl gerçekleştirildiğine dair pek çok belirsizlik tartışmalara yol açmıştı. İşgalci İsrail'in gerçekleştirdiği bu saldırıya ilişkin olarak Reuters'ın yaptığı bir araştırma, çağrı cihazı planının bilinmeyen yönlerini ortaya koydu.

Katil İsrail, 17 ve 18 Eylül tarihlerinde Lübnan'da Hizbullah'a ait iletişim cihazlarını patlatarak ses getiren büyük bir eylem gerçekleştirmişti. Saldırıların nasıl gerçekleştirildiği ise merak konusu olmuştu.

Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazı

HANTAL ÇAĞRI CİHAZI HİZBULLAH'I NASIL TONGAYA DÜŞÜRDÜ?

Reuters, "İsrail'in hantal çağrı cihazı Hizbullah'ı nasıl tongaya düşürdü?" başlıklı araştırma yazısında Lübnan'da gerçekleştirilen çağrı cihazları saldırısına ilişkin ayrıntılı bir çalışmaya imza attı.

Rapora göre, görünmeyecek kadar küçük bir fünye ve ince plastik patlayıcılarla çağrı cihazlarının pillerinin bombaya dönüştürüldüğüne dikkat çekildi. işgalci İsrail'in Hizbullah'ı 'çökertme' planının bir parçası olarak yılın başında Lübnan'a ulaştırılan silahlandırılmış çağrı cihazlarının bataryalarının son derece 'aldatıcı' özelliklere sahip olduğu bilgisi de yer aldı.

Lübnanlı bir kaynağa ve Reuters tarafından incelenen pil takımının söküm fotoğraflarına göre, çağrı cihazlarını üretenlerin, küçük ama etkili bir plastik patlayıcı yükünü gizleyen bir pil ile X-ray'de görünmeyen yeni bir fünye tasarladıkları belirtildi.

Reuters'in internet arşivlerinde yaptığı incelemeye göre, bu yeni 'hantal ürün' için makul bir arka plan hikayesinin eksikliği, Hizbullah'ın durum tespitini yanıltabilecek sahte çevrimiçi mağazalar, sayfalar ve gönderiler oluşturarak kapatılmaya çalışıldığı ifade edildi.

PATLAYICI ŞEMASI ORTAYA ÇIKTI

Çağrı cihazının pil takımının iç parçalarını gösteren şema, iki lityum-iyon pil, bir plastik patlayıcı tabakası ve yüksek derecede yanıcı madde içeren bir şeritten oluşuyordu.

Lübnanlı kaynağa ve fotoğraflardan elde edilen verilere göre, iki dikdörtgen pil hücresi arasına altı gram beyaz pentaeritritol tetranitrat (PETN) plastik patlayıcı içeren ince, kare bir tabakanın sıkıştırıldığı belirtildi. Aynı kaynağa göre, pil hücreleri arasındaki boşluk fotoğraflarda görülmüyordu, çünkü bu boşluk, patlatıcı olarak işlev gören yüksek derecede yanıcı bir malzeme şeridi ile kaplanmıştı.

Bomba uzmanları olayı değerlendirdi

BOMBA UZMANLARI: "DÜZENEK ALIŞILMADIK"

İki bomba uzmanının konuya ilişkin yaptığı açıklamada, düzeneğin 'alışılmadık' olduğu çünkü standart minyatür fünyenin tipik olarak metal bir silindire dayanmadığını belirttiler. Ayrıca, herhangi bir metal bileşen kullanılmaması sayesinde, patlamayı tetiklemek için kullanılan plastik patlayıcının X-ray cihazları tarafından tespit edilememesi gibi bir avantaja sahip olduğu ifade edildi.

Konu hakkında bilgi sahibi iki kişinin Batı basınına yaptığı açıklamalara göre, Hizbullah, çağrı cihazlarını Şubat ayında teslim aldıktan sonra patlayıcı içerip içermediğini incelemiş ve alarm verip vermediğini görmek için cihazları havaalanı güvenlik tarayıcılarından geçirmişti. Kaynaklar, bu inceleme sonucunda herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığını belirtti.

Reuters'ın çağrı cihazı-bomba tasarımını gösterdiği iki bomba uzmanı, cihazların büyük olasılıkla batarya paketinde, patlayıcı maddeyi yakmaya yetecek bir kıvılcım oluşturacak ve PETN tabakasının patlamasını tetikleyecek şekilde ayarlandığını dile getirdi. Buna ek olarak iki pil uzmanı ise patlayıcılar ve sargılar hacmin yaklaşık üçte birini kapladığından, pil takımının 35 gramlık ağırlığıyla tutarlı olarak gücün çok az bir kısmını taşıdığını söyledi.

Hızlı pil tüketimine rağmen kullanmaya devam ettiler

HIZLI PİL TÜKETİMİNDEN ŞÜPHELENMEDİLER

Lübnanlı kaynak, Hizbullah'ın bir noktada pilin beklenenden daha hızlı tükendiğini fark ettiğini söyledi. Ancak bu durum büyük bir güvenlik endişesine yol açmadığını zira grup saldırıdan saatler önce mensuplarına çağrı cihazlarını dağıtmaya devam ettiğini ifade etti.

Hizbullah'ın hatası pahalıya mal oldu

'SIFIRDAN BİR HİKAYE YAZILDI'

Reuters raporuna göre, çağrı cihazının güç kaynağı dışarıdan bakıldığında binlerce tüketici elektroniği ürününde kullanılan standart bir lityum-iyon pil paketine benziyordu. Ancak, LI-BT783 etiketli bu pilin, çağrı cihazı gibi piyasada bulunmadığı ifade edildi.

Reuters raporun bu noktasında ise, "Bu yüzden İsrail istihbaratı sıfırdan bir hikaye oluşturdu" cümlesine yer verdi.

Çağrı cihazı operasyonunda yer almayan eski bir İsrail istihbarat subayı Reuters'a yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın satın aldığı ürünleri kontrol etmek için ciddi tedarik prosedürleri olduğunu belirterek, "Baktıklarında bir şey bulacaklarından emin olmak istersiniz"Hiçbir şey bulamamak iyi değildir" cümlesini kaydetti.

GOLD APOLLO ADI ALTINDA KANDIRDILAR

Söz konusu raporda işgalci İsrail istihbaratının, çağrı cihazları için Hizbullah'ın özel olarak üretilen AR-924 modelini mevcut, tanınmış bir Tayvan markası olan Gold Apollo adı altında satarak kandırıldığını ifade edildi.

Gold Apollo'nun CEO'su Hsu Ching-kuang, çağrı cihazı saldırısından bir gün sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık üç yıl önce eski bir çalışan olan Teresa Wu ve onun 'Tom adındaki büyük patronu' tarafından bir lisans anlaşmasını görüşmek üzere kendisi ile iletişime geçildiğini dile getirmişti

Hsu, Wu'nun patronu hakkında çok az bilgiye sahip olduğunu, ancak onlara kendi ürünlerini tasarlama ve yaygın olarak dağıtılan Gold Apollo markası altında pazarlama hakkı verdiğini söyledi. Hsu, çağrı cihazlarının ölümlere yol açması veya Hizbullah'a yönelik daha geniş kapsamlı bir saldırı operasyonu hakkında hiçbir şey bilmediğini belirterek, şirketini bu komplonun bir kurbanı olarak tanımladı.

Teresa Wu ise yapılan aramaları ve gönderilen mesajları cevapsız bıraktı ve saldırılardan bu yana medyaya herhangi bir açıklama yapmadı.

Sahte site kurup yorumlar yapmışlar

SAHTE SİTE KURMUŞLAR

Reuters'in internet kayıtları ve meta veriler üzerinde yaptığı incelemeye göre, Eylül 2023'te AR-924 ve bataryasını içeren web sayfaları ve görseller, Gold Apollo ürünlerinin yanı sıra dayanıklı çağrı cihazı ve hantal güç kaynağını dağıtma lisansına sahip olduğunu belirten apollosystemshk.com sitesine eklendi.

Bu web sitesi, Apollo Systems HK adlı bir şirket için Hong Kong'da bir adres gösteriyordu. Ancak Reuters, bu adreste veya Hong Kong kurumsal kayıtlarında bu isimde bir şirket bulunmadığını belirtti. Yine de site, Tayvanlı iş kadını Wu tarafından Facebook sayfasında ve bu yılın başlarında Taipei'deki Apollo Systems adlı bir şirketin kamuya açık kuruluş kayıtlarında listelenmişti.

Apollosystemshk adlı sitede LI-BT783 piline ayrılmış bir bölümde, pilin olağanüstü performansına vurgu yapılırken, YouTube'daki 90 saniyelik tanıtım videosunda eski nesil çağrı cihazlarına güç veren tek kullanımlık pillerin aksine, 85 günlük dayanıklılığa sahip olduğu ve bir USB kablosuyla yeniden şarj edilebildiği bilgisi yer alıyordu.

Çevrimiçi mağazalar ve forum tartışmaların 'bir aldatma girişimi'

SATILMAYAN ÜRÜNÜN YORUMUNU YAPMIŞLAR

Reuters raporunda, 2023'ün sonlarında iki pil mağazasının kataloglarında LI-BT783'ün listelendiği tespit edilirken, piller üzerine paylaşımların yapıldığı bir forumda kullanıcıların bu ürünün ticari olarak bulunmamasına rağmen hakkında konuştuğu belirtildi. Ayrıca 'Mikevog' rumuzlu bir kullanıcının Nisan 2023'te "Bu ürünü biliyorum. Harika bir veri ekranı ve performansı var" dediği not edildi.

Eski bir İsrail istihbarat subayı ve iki Batılı güvenlik görevlisi, Reuters'e verdiği demeçte, internet sitesi, çevrimiçi mağazalar ve forum tartışmalarının 'bir aldatma girişimi' olduğunu belirtti. Ayrıca, çağrı cihazı saldırılarının ardından söz konusu internet sitelerine artık erişimin bulunmadığı, ancak arşivlenmiş ve önbelleğe alınmış kopyaların hala erişilebilir olduğu ifade edildi.